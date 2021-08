Dinamo Sassari, Logan: “So cosa devo dare alla squadra: sono pronto”

Giornata importante a Sassari dove ieri è avvenuta la presentazione ufficiale di Logan alla stampa insieme a Christian Mekowulu e Ousmane Diop. Queste le loro dichiarazioni riportate dall’Unione Sarda.

Logan: “Sono tornato per giocare a basket, perché amo questo gioco e qui ho vinto tanto. Ho chiacchierato a lungo col coach e so cosa devo dare alla squadra: sono pronto”.

Motivatissimo il suo compagno di squadra a Treviso, il centro Mekowulu: “Ho scelto Sassari perché è un club che ha storia di successi, il progetto mi è piaciuto, può essere importante step per la mia carriera. Coach Gavina mi ha detto che ho margini di crescita e voglio dare tutto”.

Ousmane Diop sta lavorando per recuperare dopo l’operazione a un ginocchio: “Rispetto a tre anni fa sono migliorato in campo e fuori, coach Gavina mi ha aiutato tantissimo in questi due anni. Sono venuto qui con tanta energia e fiducia. Questa è mia tappa importante perla mia carriera”.

OMNISPORT | 24-08-2021 09:45