Dionisi fa i complimenti ai suoi e si prepara alla trasferta di Napoli

24-10-2022 23:27

Terza vittoria in sei partite al Mapei per Alessio Dionisi, che afferra la 9^ posizione in classifica analizzando così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: “Il loro gol è stato abbastanza fortunoso, ma abbiamo sbagliato le prime situazioni di pressing. Posso solo rimproverare ai ragazzi una leggerezza eccessiva in area, il Verona è squadra difficile. Obiang ci ha dato una grande mano, Pinamonti svolge un lavoro fondamentale: adesso gioca molto spalle alla porta, ma appena avremo a disposizione più giocatori dotati di assist lo vedremo segnare”.

L’ex allenatore dell’Empoli si occupa poi dei due marcatori della serata: “Conoscevo Frattesi prima di allenarlo, un giocatore con le sue qualità deve avere l’opportunità di giocare. Laurenté a inizio settimana non sapevamo se sarebbe stato disponibile. Ha qualità diverse rispetto agli altri che possiamo usare in quel ruolo: in campo aperto è devastante, deve però imparare a legare meglio il gioco”.

Il Sassuolo sarà tra l’altro la squadra che aprirà di nuovo le danze: “Non è certamente il momento migliore per affrontare il Napoli, gioca il calcio migliore d’Italia”.