Cross di Carlos Augusto, controllo acrobatico e difficile di Taremi che non trova peró lo spazio per il tiro.21:08

Stella Rossa con il 4-2-3-1, in attacco Ndiaye anche se l'osservato speciale é Silas, in prestito dallo Stoccarda. A centrocampo l'ex Milan Krunic, spazio anche al diciasettenne Maksimovic.20:26

Turn over importante per Inzaghi che schiera come coppia d'attacco il duo Taremi, Arnautovic; Zielinski e Carlos Augusto a centrocampo, de Vrij a guidare la difesa.20:24

La squadra di Inzaghi arriva a questa sfida dopo il pareggio contro il Manchester City nella prima giornata, sconfitta per 1-2 contro il Benfica per i serbi.20:23

PREPARTITA

Inter-Stella Rossa è una partita valevole per la seconda giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo il primo match l’Inter è a 1 punto in classifica ottenuto con un brillante pareggio sul campo del Manchester City, la Stella Rossa è invece a 0 vista la sconfitta interna ai danni del Benfica.

Arbitro di Inter-Stella Rossa è il tedesco Felix Zwayer. Gli assistenti sono Kemper e Dietz, mentre Adam Ladebäck è il IV ufficiale a bordocampo. Il match si gioca allo Stadio Meazza di Milano; fischio di inizio ore 21.00.

La partita è importantissima per l’Inter perché è una delle più facile tra le otto di questa prima fase della Champions. I nerazzurri hanno destato un’ottima impressione nella partita d’esordio in cui hanno messo paura al favoritissimo Manchester City sfiorando anche l’impresa. Inzaghi sembra intenzionato a schierare il solito 3-5-2 partendo con De Vrij centrale, Dumfries e Carlos Augusto sulle corsie laterali e Zielinski a centrocampo al posto dell’infortunato Barella. In attacco probabile avvio con il tandem di scorta Arnautovic-Taremi al posto di Lautaro-Thuram. La Stella Rossa è una squadra abbastanza modesta ma pur sempre temibile per il tradizionale temperamento della componente slava e per l’imprevedibilità del terzetto offensivo costituito da giocatori esotici. Particolarmente motivato l’ex milanista Krunic.

Probabili formazioni Inter-Stella Rossa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-3-3): M.Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Ivanic, Elsnik, Krunic; Milson, Duarte, Olayinka. All. Mijolevic.

Dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta TV e streaming

Inter-Stella Rossa è trasmessa in esclusiva su Sky