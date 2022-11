LIVE BAYERN MONACO - INTER 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Arena

Città: München

Capienza: 75000 spettatori20:01

Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata del girone di Champions League, si affrontano Bayern Monaco e Inter.20:01

Manca poco all'inizio di Bayern Monaco-Inter. Sfida di prestigio, entrambe le squadre già qualificate agli ottavi di finale.20:01

Formazione BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic - Sabitzer, Kimmich - Coman, Gravenberch, Mané - Choupo-Moting.20:03

Formazione INTER (3-5-2): Onana - Darmian, De Vrij, Acerbi - Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens - Lautaro, Correa.20:03

Panchina BAYERN MONACO: Schenk, Goretzka, Ibrahimovic, Gnabry, Davies, Wanner, Janitzek, Marusic, Tel, Musiala.20:08

Panchina INTER: Cordaz, Handanovic, Bastoni, Dzeko, Fontanarosa, Mkhitaryan, Calhanoglu, Skriniar, Curatolo, Carboni, Dimarco, Dumfries.20:07

Le scelte di Nagelsman: Choupo-Moting unica punta, Gravenberch alle sue spalle, Mané e Coman gli esterni. Sabitzer e Kimmich in mediana.20:07

Le scelte di Inzaghi: in avanti Lautaro e Correa, Bellanova e Gosens sulle fasce. Asllani in regia, Darmian in difesa. Out Lukaku, Dzeko in panchina.20:07

L’Inter è rimasta imbattuta nelle tre precedenti sfide in casa del Bayern Monaco.20:08

1' Inizio primo tempo di BAYERN MONACO-INTER. Dirige il match l'arbitro slovacco Kruzliak.21:00

2' Lautaro mette al centro, Correa non riesce ad addomesticare la sfera.21:03

4' Pressing alto dell'Inter, Upamecano costretto a un frettoloso lancio lungo.21:04

5' Calcio di punizione battuto da Kimmich, tiro centrale, Onana blocca in due tempi.21:05

7' Bellanova accelera e arriva sul fondo, Stanisic lo chiude in corner.21:06

8' Primo squillo dell'Inter, Barella impegna Ulreich con un tiro da fuori area.21:12

9' Barella di nuovo al tiro, respinto con le mani da Mané. Controllo Var in corso.21:08

11' L'arbitro, dopo aver rivisto a lungo le immagini, non concede calcio di rigore all'Inter per un tocco di mani in area di Mané, giudicato a protezione del viso.21:15

13' Bayern Monaco in avanti: tiro di Choupo-Moting murato, poi c'è una conclusione centrale di Kimmich.21:13

15' Ci prova ancora Kimmich, pallone alto di parecchio oltre la traversa.21:15

18' Scontro aereo tra Gosens e Mazraoui, entrambi a terra doloranti. Gioco fermo.21:18

20' Cross da sinistra di Mané, intercetta la sfera Asllani.21:20

22' Punizione per il Bayern Monaco dalla trequarti, fallo di De Vrij su Kimmich.21:22

23' Acerbi trattiene Coman, allontana la palla a gioco fermo e rischia il giallo.21:23

24' Choupo-Moting in area di prima per Sabitzer, Onana è in vantaggio e blocca in uscita bassa.21:25

26' Barella entra in area, ma dosa male la misuraa del cross al centro.21:26

27' OCCASIONE INTER! Cross rasoterra di Gosens, Lautaro non inquadra la porta con una deviazione in scivolata da pochi passi dalla porta.21:27

30' Contropiede del Bayern Monaco avviato da Choupo-Moting, Darmian contiene Mané e guadagna anche rimessa dal fondo.21:30

31' Mazraoui si incunea in area, De Vrij gli sbarra la strada e concede un calcio d'angolo.21:36

32' GOL! BAYERN MONACO-Inter 1-0! Rete di Pavard. Corner di Kimmich, Pavard di testa batte Onana.21:32

34' Reazione Inter: traversone di Bellanova, allontana Mazraoui.21:34

35' Mané converge e conclude di destro, sempilce la presa di Onana.21:35

37' Azione prolungata del Bayern Monaco, tiro sbilenco di Mazraoui.21:37

38' Ammonito SABITZER per gioco scorretto su Darmian.21:38

40' Resta in attacco la formazione tedesca, De Vrij fa buona guardia su Choupo-Moting.21:40

40' Ammonito GOSENS per gioco scorretto su Coman.21:40

41' Calcio piazzato di Kimmich, fallo in attacco di Pavard.21:41

42' Choupo-Moting si libera di De Vrij e imbuca per Mané, efficace chiusura di Acerbi.21:42

44' Insiste il Bayern Monaco, Choupo-Moting in area si gira ma perde l'attimo per il tiro verso la porta.21:44

45' L'arbitro concede quattro minuti di recupero.21:45