LIVE RANGERS - AJAX 0-2 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Rangers - Ajax? La gara tra Rangers e Ajax si giocherà martedì 1 novembre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Rangers - Ajax? L'arbitro del match sarà Glenn Nyberg Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Rangers - Ajax sarà Marco Fritz Dove si gioca Rangers - Ajax? La partita si gioca a Glasgow In che stadio si gioca Rangers - Ajax? Stadio Ibrox Stadium Chi trasmette la partita Rangers - Ajax? La partita tra Rangers e Ajax verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Rangers - Ajax? Al 47° minuto del primo tempo il risultato di Rangers - Ajax è 0-2

Rangers - Ajax è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Ajax sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Rangers-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I Rangers hanno perso tutti i cinque incontri disputati contro l’Ajax in competizioni europee, con un punteggio complessivo di 15-4. Infatti, l’Ajax ha segnato nove gol nelle tre gare giocate contro i Rangers in Champions League.

Solo contro il Besiktas (6/6), l’Ajax ha ottenuto più successi contro una singola squadra tra quelle contro le quali ha una percentuale di vittoria del 100% che contro i Rangers nelle competizioni europee (5/5).

L’Ajax è la squadra contro la quale i Rangers hanno perso più partite nelle competizioni europee (cinque), con due di queste sconfitte arrivate in gare casalinghe. Nessuna squadra ha mai ottenuto tre successi in casa dei Rangers nelle competizioni europee.

L'Ajax ha perso le ultime quattro gare giocate nella UEFA Champions League; i Lancieri non ne perdono cinque di fila da settembre 2004 sotto la guida tecnica di Ronald Koeman.

I Rangers hanno perso tutte e cinque le partite in questa edizione della UEFA Champions League. Nessuna squadra scozzese è mai stata battuta sei volte in una singola edizione della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Ajax e Rangers sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di gol a seguito di un cross e di testa nella Champions League in corso – l'Ajax è quella che ne ha incassati di più di testa (cinque – Rangers, secondo con quattro reti al passivo) mentre la squadra scozzese è quella che ne ha subiti di più a seguito di un cross (cinque – Ajax, secondo con quattro gol subiti).

Nessuna squadra ha subito più gol dopo un recupero offensivo – una sequenza su azione che inizia a 40m o meno dal centro della porta avversaria – dei Rangers in questa edizione della UEFA Champions League (quattro).

Dall'inizio della scorsa stagione, Steven Berghuis è stato direttamente coinvolto in sette gol in 13 presenze con l'Ajax in Champions League (quattro gol e tre assist), più di qualsiasi altro compagno di squadra.

I Rangers hanno mandato al tiro 14 giocatori diversi in questa edizione della UEFA Champions, tuttavia Scott Arfield è l'unico giocatore della squadra scozzese ad aver segnato nel torneo in corso (quattro tiri, un gol).

Tra i giocatori che hanno tentato almeno 10 dribbling in questa edizione della UEFA Champions League, Mohammed Kudus dell'Ajax ha la percentuale più alta di dribbling riusciti nella competizione (69% - 11/16).

