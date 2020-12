LIVE BORUSSIA MONCHENGLADBACH - INTER 0-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Altro fallo subito da Barella in zona mediana. Makkelie non estrae cartellini ma predica calma.21:30

Problemi per Barella che rimane a terra dolorante dopo un contrasto aereo con Thuram. Sembra comunque poter proseguire il centrocampista ex Cagliari.21:28

Atteggiamento molto compatto dei nerazzurri che in questa fase si chiudono nella propria metà campo e una volta recuperata palla cercano fraseggi veloci a liberare le punte in campo aperto.21:26

Sponda di prima intenzione di Lautaro per Barella che calcia di controbalzo dal limite dell'area ma non trova la porta.21:24

GOL! Borussia Monchengladbach-INTER 0-1! Rete di Darmian. Gagliardini controlla al limite una palla lavorata da Lukaku e allarga in area per l'accorrente Darmian che calcia di prima intenzione tra le gambe di Sommer e trova la rete del vantaggio. Guarda la scheda del giocatore Matteo Darmian 21:27

Lukaku scappa sull'out di destra e una volta in area crossa a rimorchio per Young che calcia trovando la deviazione in corner della difesa tedesca.21:16

Ritmi bassi in questi primi minuti di gioco con le due squadre che ora si affrontano prevalentemente in zona mediana.21:13

Doppio tentativo di Lautaro che arriva alla conclusione sugli sviluppi di una bella discesa di Darmian, in entrambi i casi attento Jantschke in opposizione.21:07

Lautaro controlla e allarga per Darmian che guadagna campo e opera un cross a centro area impreciso e lungo per gli avanti nerazzurri.21:04

Rose lancia dal primo minuto l'ex Lazaro nel trio di trequartisti alle spalle della punta centrale Plea. In mediana diga a due formata da Kramer e Neuhaus mentre nel reparto arretrato complice l'indisponibilità di Elvedi gioca Jantschke in coppia con Ginter.20:47

Dopo il turnover di Sassuolo Conte rilancia dal primo minuto Lukaku al fianco di Lautaro e sorride per il pieno recupero di Brozovic che, complice la squalifica di Vidal, ritrova il suo posto in cabina di regia con Barella e Gagliardini. Sulle fasce Darmian e Young vengono preferiti ad Hakimi e Perisic mentre in difesa consolidato terzetto con Skriniar e Bastoni ai lati di De Vrij.20:56

PREPARTITA

Borussia Monchengladbach - Inter è valevole per la penultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone B.

La partita è in programma il giorno 1 dicembre alle ore 21:00 allo stadio BORUSSIA-PARK di Mönchengladbach. Arbitro dell'incontro sarà l'olandese Danny Makkelie coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra. Al VAR ci sarà invece Kevin Blom.

Dopo 4 giornate il girone B è guidato dal Borussia Monchengladbach con 8 punti, seguito ad una lunghezza dal Real Madrid. L'inter si trova in ultima posizione con 2 soli punti. Si può ben intuire che la partita odierna rappresenta l'ultima chance per l'Inter per tenere accesa una minima speranza di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions. L'Inter ha un solo risultato possibile: vincere. Conte in Germania si affida agli uomini momentaneamente più affidabili. A centrocampo assente Vidal per squalifica rientra Brozovic, risultato negativo all'ultimo tampone per il Covid-19. Insieme al croato giocheranno Barella e Gagliardini con Young e Darmian sulle fasce. Difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni mentre in attacco giocheranno Lukaku, tenuto a riposo nell'ultima partita di campionato, insieme a Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

Borussia Monchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All: Rose

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte

Dove vedere Borussia Monchengladbach-Inter

Borussia Monchengladbach-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 dicembre. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (satellite e digitale terrestre) oppure su Now TV in streaming.