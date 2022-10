Presso lo Stadio Sammy Ofer è tutto pronto per Maccabi Haifa-Juventus, partita valevole per la 4ª giornata del girone H di Champions League.14:52

Il Maccabi Haifa ha perso tutti e tre i confronti diretti con la Juventus in Champions League: gli israeliani sono stati sconfitti in entrambe le sfide giocate nell’edizione 2009/10 e la scorsa settimana a Torino.14:54

La Juventus ha vinto tutti e tre I confronti diretti in Champions League con il Maccabi Haifa: con un successo I bianconeri potrebbero sconfiggere lo stesso avversario in quattro gare consecutive nella competizione per la quarta volta dopo Ajax (quattro partite, ultima nel novembre 2004), Dynamo Kiev (cinque partite, ultima nel dicembre 2020) e Malmo (quattro partite, ultima nel dicembre 2021).14:54

Massimiliano Allegri sceglie Rugani in difesa e opta per il 4-4-2 schierando la coppia Vlahovic-Di Maria in attacco. Partono dalla panchina Milik, Bremer e Kostic. Indisponibili Pogba, Chiesa, De Sciglio, Aké e Kaio Jorge.17:52

Bonucci intercetta il cross di Pierrot, ma non riesce a far ripartire i bianconeri.18:56

Pierrot dentro per un compagno che non c'è: Paredes torna in possesso della sfera.19:01

Alex Sandro non vuole correre rischi e alleggerisce in fallo laterale.19:06

AMMONITO Cornud per l'intervento in netto ritardo su Cuadrado.19:13

Chery va al filtrante per David ma questa volta Danilo è in anticipo.19:18

Paredes batte la punizione ma non bene: facile l'intervento in uscita di Cohen.19:30

Primo tempo disastroso della Juventus, che subisce le iniziative del Maccabi Haifa dal primo all'ultimo minuto, senza quasi mai farsi vedere in attacco in maniera efficace. I due gol di Atzili permettono alla compagine di Israele di portarsi negli spogliatoi avanti di due gol.19:37

Nel secondo tempo ci aspettiamo una reazione feroce e immediata degli uomini di Allegri, che hanno assolutamente bisogno di una vittoria per alimentare la speranza di qualificazione agli ottavi di finale. In caso contrario, la scalata si trasformerebbe in una vera e propria mission impossible.19:38

Rabiot corre e si lancia in profondità: Goldberg devia in corner. 19:53

Cuadrado batte in mezzo, ma come sempre non sono gli ospiti ad arrivare sul pallone.20:25

Kostic cambia gioco per Vlahovic, ma il suo controllo non è all'altezza.20:29

Nel prossimo turno del Gruppo H, la Juventus volerà in Portogallo per sfidare il Benfica, mentre il Maccabi Haifa giocherà in trasferta contro il PSG.20:40

Partita assolutamente negativa per una Juventus che non riesce più a riprendersi e incassa un altra dura sconfitta, questa maturata dopo la doppietta di Atzili nel primo tempo. Juventus e Maccabi Haifa, adesso, sono appaiate a 3 punti dopo 4 gare e, per i bianconeri, la missione qualificazione è diventata praticamente impossibile.20:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Maccabi haifa - Juventus? La gara tra Maccabi haifa e Juventus si giocherà martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Maccabi haifa - Juventus? L'arbitro del match sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Maccabi haifa - Juventus sarà Juan Martínez Munuera Dove si gioca Maccabi haifa - Juventus? La partita si gioca a Haifa In che stadio si gioca Maccabi haifa - Juventus? Stadio Sammy Ofer Stadium Quale è la classifica del girone H? Questa la classifica del girone H dopo 3 giornate giocate: Paris Saint-Germain e Benfica 7 punti, Juventus 3 punti, Maccabi Haifa 0 punti. Chi trasmette la partita Maccabi haifa - Juventus? La partita tra Maccabi haifa e Juventus verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport 1 Quale è stato il risultato finale di Maccabi Haifa - Juventus? La gara tra Maccabi Haifa e Juventus si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Maccabi Haifa - Juventus? I marcatori Maccabi Haifa sono stati Omer Atzili al 7', 42'

PREPARTITA

Maccabi Haifa – Juventus è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone H.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Sammy Ofer Stadium di Haifa.

Arbitro di Maccabi Haifa – Juventus sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dopo 3 giornate il girone H vede al comando la coppia PSG e Benfica a 7 punti, seguite dalla Juventus a 3 punti e Maccabi a 0 punti.

Partita fondamentale per la Juventus per tenere viva la speranza di raggiungere gli ottavi di finale. Unico risultato utile è la vittoria. Allegri recupera Di Maria, dopo la squalifica in campionato, che dovrebbe completare il tridente d’attacco con Vlahovic e Kostic. In difesa Cuadrado potrebbe prendere il posto di Danilo (diffidato) mentre a centrocampo probabile maglia da titolare per Paredes e McKennie.

Probabili formazioni Maccabi Haifa – Juventus

Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; El Fazaz, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Dove vedere Maccabi Haifa-Juventus in diretta Tv e streaming

Maccabi Haifa-Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz’ora prima) del 11 ottobre. In diretta TV la partita sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming il match sarà visibile su Now TV, Sky Go ed Infinity Plus.