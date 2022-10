PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Benfica è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Benfica sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Paris Saint-Germain-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Paris Saint-Germain ha ospitato il Benfica in tre precedenti occasioni in competizioni europee, senza mai perdere: 2-1 in Coppa UEFA a marzo 2007, 1-1 in Europa League a marzo 2011 e 3-0 in Champions League nell’ottobre 2013.

Nessuna squadra portoghese ha mai vinto sul campo del Paris Saint-Germain in competizioni europee, con le ultime sette gare di questo tipo terminate con due pareggi e cinque sconfitte. In quanto alle tre trasferte disputate in Champions League, si sono tutte concluse con una sconfitta, con il Porto che ha perso due volte (2004 e 2012) e il Benfica una (2013).

Il Paris Saint-Germain ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe in Champions League e potrebbe eguagliare la sua serie di vittorie interne più lunga nella competizione: sei di fila, una volta nel novembre 2014 e un'altra nell’ottobre 2000.

Il Benfica è imbattuto nelle ultime quattro trasferte di Champions League (2V, 2N), la sua serie più lunga senza sconfitte fuori casa nella competizione. Dopo la vittoria contro la Juventus nella seconda giornata, il Benfica potrebbe vincere due gare esterne di fila in Champions League per la prima volta da ottobre 2011.

Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle tre gare di Champions League sotto la guida di Christophe Galtier (2V, 1N): l'ultimo allenatore del club francese a rimanere imbattuto nelle prime quattro gare nella competizione è stato Unai Emery (nel 2016/17). L'ultimo allenatore del PSG a vincere le sue prime due partite casalinghe nella competizione è stato Carlo Ancelotti nel 2012/13.

Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha perso solo una delle sue 12 precedenti partite da allenatore in Champions League (4V, 7N) ed è imbattuto nelle prime tre alla guida del suo club attuale (2V, 1N).

Nell'1-1 dell'ultima gara nella competizione, il Benfica ha creato quattro chiare occasioni da gol, senza concederne alcuna al PSG. Dalla stagione 2017/18, l'unica altra squadra che ha impedito al Paris Saint-Germain di creare una chiara occasione in una partita di Champions League è stato il Manchester City (due volte).

Lionel Messi ha creato otto occasioni per i compagni di squadra del Paris Saint-Germain in questa Champions League, di cui cinque per Kylian Mbappé – solo Piotr Zielinski del Napoli ha creato più occasioni per un compagno di squadra nella competizione in questa stagione (sei per Khvicha Kvaratskelia).

L'ultimo gol del centrocampista del Benfica, Julian Draxler, in Champions League è stato segnato a febbraio 2017, nel debutto nella competizione con il Paris Saint-Germain. Da allora, ha giocato 1209 minuti in Champions League senza trovare la rete (32 presenze).

Kylian Mbappé ha segnato 30 gol in 47 presenze con il Paris Saint-Germain in Champions League: dovesse trovare la rete in questa partita, supererebbe Edinson Cavani (30) come capocannoniere del club in Coppa dei Campioni/ Champions League.

Dove vedere Paris Saint-Germain-Benfica di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Benfica si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Paris Saint-Germain-Benfica è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League