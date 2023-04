DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Benfica - Inter? La gara tra Benfica e Inter si giocherà martedì 11 aprile 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Benfica - Inter? L'arbitro del match sarà Michael Oliver Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Benfica - Inter sarà Pol van Boekel Dove si gioca Benfica - Inter? La partita si gioca a Lisbon In che stadio si gioca Benfica - Inter? Stadio Estádio da Luz Chi trasmette la partita Benfica - Inter? La partita tra Benfica e Inter verrà trasmessa da Sky, Canale 5, Sky Sport 1 e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Benfica – Inter è valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbona. Arbitro di Benfica – Inter sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Negli ottavi il Benfica ha avuto facilmente la meglio sul Bruges vincendo 2-0 in trasferta e 5-1 in casa mentre l’Inter ha eliminato il Port grazie alla vittoria 1-0 in casa ed il pareggio in Portogallo.

Dopo il pareggio 1-1 contro la Salernitana in campionato, stasera tornano titolari Lautaro Martinez, Bastoni, Brozovic e Dimarco. Inzaghi deve ancora decidere se schierare in attacco Dzeko o Lukaku a fianco di Lautaro con il primo favorito. Non disponibili per il match Skriniar e Calhanoglu che non sono partiti per Lisbona. Il Benfica di Schmidt è in difficoltà in difesa: Otamendi squalificato, Bah non disponibile per infortunio (distorsione ginocchio) e Grimaldo non ancora al meglio. In attacco Aursnes e Joao Mario partiranno esterni, Rafa Silva trequartista dietro all’unica punta Ramos.

Probabili formazioni Benfica-Inter

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV e streaming

Benfica-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 11 aprile. In TV la partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma Sky, canale Sky Sport Uno. In streaming il match sarà visibile su Mediaset Infinity plus e Now TV.