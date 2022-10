LIVE BAYER LEVERKUSEN - FC PORTO 0-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Rigore per Bayer Leverkusen. Mitchel Bakker e'stato atterrato in area di rigore.21:13

Rigore concesso da Mateus Uribe (FC Porto) per un fallo in area.21:13

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - FC Porto è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - FC Porto sarà István Kovács coadiuvato da Ovidiu Artene e Mihai Marica. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Bayer Leverkusen-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen ha vinto l'unica altra precedente partita casalinga contro il Porto, battendolo 2-1 a febbraio 2020 in Europa League.

Il Porto non ha vinto nelle ultime sette trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni (2N, 5P), dalla vittoria per 3-1 in casa dell'Amburgo nella Champions League 2006/07.

Il Porto punta a vincere entrambe le sfide contro una squadra tedesca nella fase a gironi di Champions League per la quarta volta, in precedenza contro il Werder Brema nel 1993/94, l'Hertha Berlino nel 1999/00 e l'Amburgo nel 2006/07.

Dopo la vittoria contro l'Atlético Madrid, il Bayer Leverkusen cercherà di vincere due partite casalinghe consecutive nella stessa stagione di Champions League per la prima volta da ottobre 2014 (3-1 contro il Benfica e 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo).

Il Porto è rimasto senza vittorie nelle ultime quattro trasferte di Champions League (2N, 2P), mentre ha avuto un periodo più lungo senza vittorie esterne nella competizione tra marzo 2005 e settembre 2006 (cinque partite), in una serie che ha visto tre diversi allenatori - José Couceiro, Co Adriaanse e Jesualdo Ferreira.

Il Bayer Leverkusen ha perso sei delle ultime nove partite della fase a gironi di Champions League (3V), tante quante nelle precedenti 26 (10V, 10N).

Tre degli ultimi quattro gol del Porto in Champions League sono stati segnati da subentrati (compresi entrambi quelli contro il Bayer Leverkusen la scorsa settimana), tanti quanti i precedenti 26 gol nella competizione.

Patrik Schick ha tirato più del doppio di qualsiasi altro giocatore del Bayer Leverkusen in questa Champions League (12). Tuttavia, non ha ancora segnato nella competizione in questa stagione, avendo visto un rigore parato nell'incontro contro il Porto la scorsa settimana.

Mehdi Taremi ha assistito entrambi i gol del Porto nella vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen, la prima volta che ha preso parte in più di un gol in una partita di Champions League.

Jeremie Frimpong è stato espulso contro il Porto nell'andata la scorsa settimana: è stato l'undicesimo cartellino rosso del Bayer Leverkusen in Champions League, la seconda squadra tedesca a contarne di più nella competizione dopo il Bayern Monaco (21).

Dove vedere Bayer Leverkusen-FC Porto di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-FC Porto si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Bayer Leverkusen-FC Porto è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League