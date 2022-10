LIVE TOTTENHAM - EINTRACHT FRANCOFORTE 3-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Rigore per Tottenham Hotspur. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:26

Rigore concesso da Kristijan Jakic (Eintracht Francoforte) per un fallo in area.21:26

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Tottenham - Eintracht francoforte? La gara tra Tottenham e Eintracht francoforte si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Tottenham - Eintracht francoforte? L'arbitro del match sarà Carlos del Cerro Grande Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Tottenham - Eintracht francoforte sarà Juan Martínez Munuera Dove si gioca Tottenham - Eintracht francoforte? La partita si gioca a London In che stadio si gioca Tottenham - Eintracht francoforte? Stadio Tottenham Hotspur Stadium Chi trasmette la partita Tottenham - Eintracht francoforte? La partita tra Tottenham e Eintracht francoforte verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual'è il risultato di Tottenham - Eintracht Francoforte? Al 42° minuto del primo tempo il risultato di Tottenham - Eintracht Francoforte è 3-1

PREPARTITA

Tottenham - Eintracht Francoforte è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Eintracht Francoforte sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Tottenham-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli Spurs non hanno vinto alcuna delle ultime cinque partite contro squadre tedesche in Champions League (1N, 4P), dopo averne vinte quattro di fila, tutte contro il Borussia Dortmund tra il 2017 e il 2019.

L'Eintracht Francoforte ha vinto le ultime due trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee, entrambe a Londra: 2-1 contro l'Arsenal a novembre 2019 e 2-1 contro il West Ham ad aprile 2022, in Europa League.

Gli Spurs hanno perso quattro delle ultime sei partite casalinghe contro squadre tedesche (2V), incluse le ultime due. Le quattro sconfitte in questa serie sono arrivate tutte contro squadre diverse, contro Borussia Dortmund in Europa League nel 2016, e Bayer Leverkusen (2016), Bayern Monaco (2019) e Lipsia (2020) in Champions League.

L'Eintracht ha vinto la sua prima trasferta in assoluto in Champions League, battendo il Marsiglia 1-0 il mese scorso. Nessuna squadra tedesca ha mai vinto le sue prime due gare fuori casa nella competizione.

Gli Spurs hanno vinto nove delle ultime 11 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (2P), incluse le ultime tre. Queste ultime tre vittorie sono tutte state con diversi allenatori: Mauricio Pochettino (5-0 vs Stella Rossa), Jose Mourinho (4-2 vs Olympiakos) e Antonio Conte (2-0 vs Marsiglia).

Gli Spurs non segnano da due partite in Champions League, avendo perso 2-0 contro lo Sporting Lisbona e pareggiato 0-0 contro l'Eintracht. L'ultima volta che il Tottenham è arrivato a tre gare consecutive senza segnare in competizioni europee è stata nel marzo-aprile 2011, durante la fase a eliminazione diretta della Champions League (0-0 vs Milan, 0-4 e 0-1 vs Real Madrid).

Tra i 18 allenatori italiani che hanno collezionato almeno 10 panchine in Champions League, solo Alberto Zaccheroni (28% - 7/25) ha una percentuale di vittorie inferiore rispetto al tecnico degli Spurs Antonio Conte (33% - 13/39).

Richarlison ha segnato una doppietta alla sua prima presenza casalinga con gli Spurs in Champions League (vs Marsiglia nella prima giornata); solo Harry Kane ha segnato almeno due gol in casa in due gare consecutive con il club nella competizione (vs Stella Rossa e Olympiakos, a ottobre-novembre 2019).

Solo Rangers e Copenaghen - le due squadre che devono ancora segnare in questa Champions League - hanno una percentuale realizzativa inferiore all'Eintracht Francoforte: 2.7%, un solo gol su 37 tiri tentati.

Tra i giocatori inglesi in doppia cifra di gol in Champions League, l'attaccante degli Spurs Harry Kane è quello col miglior rapporto minuti/gol (118 – 20 gol in 27 presenze).

Dove vedere Tottenham-Eintracht Francoforte di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Tottenham-Eintracht Francoforte si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Tottenham-Eintracht Francoforte è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Tottenham - Eintracht Francoforte tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League