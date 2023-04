DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Napoli? La gara tra Milan e Napoli si giocherà mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Milan - Napoli? L'arbitro del match sarà István Kovács Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Napoli sarà Bastian Dankert Dove si gioca Milan - Napoli? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Napoli? Stadio Giuseppe Meazza Chi trasmette la partita Milan - Napoli? La partita tra Milan e Napoli verrà trasmessa da Amazon Prime Video

PREPARTITA

Milan-Napoli è valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan – Napoli sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Negli ottavi di finale il Milan ha avuto la meglio sul Tottenham di Conte grazie alla vittoria 1-0 in casa e pareggio 0-0 in Inghilterra, mentre il Napoli di Spalletti si è sbarazzato facilmente dell’Eintracht Francoforte per 2-0 in trasferta e 3-0 in casa.

Stasera tutto esaurito e record incassi per la sfida tutta italiana Milan-Napoli: Pioli ripropone la formazione del 4-0 a Napoli in campionato. Rispetto alla sfida di campionato con l’Empoli non ci saranno Thiaw, Pobega, Saelemaekers, Rebic e Origi. Kalulu è stato convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen e Simeone (fuori 20 giorni per infortunio): in attacco uniche alternative Raspadori e Elmas con a supporto Lozano favorito rispetto a Politano. Kvaratskhelia ovviamente intoccabile per Spalletti. In difesa dubbio Mario Rui-Oliveira.

Probabili formazioni Milan-Napoli

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV e streaming

Milan-Napoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 12 aprile. In TV e streaming la partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.