Dove si gioca la partita:



Stadio: Cívitas Metropolitano

Città: Madrid

Capienza: 70460 spettatori20:15

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atletico Madrid-Inter, gara valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League.20:15

Tutto pronto per il grande appuntamento del Wanda Metropolitano di Madrid, con l’Inter che si presenta al match di ritorno in vantaggio per 1-0, grazie alla rete firmata da Marko Arnautovic durante il primo atto.20:15

La squadra di Inzaghi si presenta a questo appuntamento nel miglior momento della sua stagione: i nerazzurri, infatti, arrivano da dieci vittorie consecutive in campionato e con quasi l’intero organico a disposizione. Nella sfida di stasera, per l’appunto, saranno out per infortunio Carlos Augusto e Marko Arnautovic.20:16

L’Atletico Madrid sta vivendo un periodo altalenante: pochi giorni fa la sconfitta per 2-0 contro il Cadiz, mentre a fine febbraio l’eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell’Athletic Bilbao. Da non sottovalutare, però, il fattore Wanda Metropolitano: lo stadio di casa dell’Atletico è uno dei più caldi d’Europa e può rivelarsi un vero e proprio fattore determinante.20:16

Nel match di andata - finito 1-0 con rete di Arnautovic - i nerazzurri hanno portato a casa molto meno di quanto hanno costruito, con svariate occasioni da rete fallite. In quell’occasione, però, Inzaghi fu costretto alla sostituzione di Thuram, che diede forfait a causa di un infortunio muscolare.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atletico Madrid si dispone con un 3-5-2: Oblak – Witsel, Savic, Hermoso – Molina, Llorente, Koke, De Paul, Samuel Lino – Griezmann, Morata. 20:17

Simeone ritrova Griezmann e lo schiera dal primo minuto al fianco di Morata. Sulla linea di centrocampo ci saranno Molina, Llorente, Koke, De Paul e Samuel Lino. Linea difensiva a tre formata da Witsel, Savic e Hermoso. In porta ci sarà Oblak.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con un 3-5-2: Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram.20:17

Inzaghi non ha dubbi e schiera l’undici ideale: tra i pali Sommer, con Pavard, De Vrij e Bastoni a difesa della porta. A centrocampo toccherà nuovamente a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali. Davanti torna la coppia Lautaro-Thuram.20:18

A dirigere il match ci sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak. Quest’ultimo, non crea bei ricordi ai nerazzurri, in quanto ha arbitrato la scorsa finale di Instanbul persa contro il Manchester City. Stasera, però, la squadra di Inzaghi ha tutte le intenzioni di invertire questo trend e passare al turno successivo. 20:18

Si parte! Primo possesso per l'Atletico Madrid.21:00

2' Primo brivido dell'Inter con una disattenzione sulla sinistra da parte di Di Marco: la palla arriva al limite dell'area per Griezmann, il quale innesca Lino alla sua sinistra, ma quest'ultimo conclude contro Pavard.21:03

4' Punizione profonda di De Paul verso il centro dell'area dove Savic stacca bene di testa, consegnando però la palla a Sommer.21:04

5' Sommer respinge su Lino! L'esterno mancino parte sulla sinistra, resiste al rientro di Pavard, poi salta De Vrij e, una volta entrato in area, conclude con il mancino ad incrociare: respinge lateralmente Sommer.21:07

8' Atletico che in questi primi minuti ha deciso di pressare molto alto uomo su uomo, nel tentativo di non concedere un possesso lineare ai nerazzurri.21:08

10' Ripartenza Inter con Thuram che sguscia in mezzo alle maglie biancorosse, poi vede Dimarco libero sulla corsia opposta ma viene chiuso in rimessa laterale dal rientro di un avversario.21:10

12' Intervento in netto ritardo da parte di Griezmann ai danni di Calhanoglu, con l'attaccante francese che viene graziato dall'arbitro.21:13

13' Doppia occasione per Dumfries! Thuram colpisce di tacco verso Calhanoglu in zona centrocampo, con il turco che imbuca per Dumfries che allunga palla al piede fino all'area di rigore: l'esterno olandese colpisce ad incrociare trovando una prima risposta di Oblak, poi ci riprova ma questa volta il tiro termina tra le mani del portiere avversario.21:14

15' Morata trova spazio all'interno dell'area spostato sulla destra, poi prova a servire con un filtrante basso Griezmann all'altezza del secondo palo ma per fortuna dei nerazzurri l'attaccante francese non aveva capito le intenzioni del compagno e non arriva sul pallone.21:16

17' Lungo giro palla dell'Atletico, che poi prova un'imbucata di Koke verso Morata: la palla termina tra le mani di Sommer.21:17

18' Tiro dalla trequarti da parte di Lautaro, con la palla che viene deviata dalla schiena di Witsel e si indirizza pericolosamente verso la porta: Oblak indietreggia e blocca in due tempi.21:19

20' Inter che in questi minuti ha preso più fiducia con il palleggio, con Calhanoglu e Barella che si alternano e scendono a ricevere palla tra i centrali della difesa per dare il via all'azione.21:21

22' Uscita rapidissima dell'Inter con Dimarco che viene servito in profondità sulla sinistra, ma il suo cross verso Thuram viene intercettato all'ultimo da Witsel, il quale interrompe un'azione promettente.21:23

24' De Paul riceve in zona trequarti e prova un cross morbido verso il palo di sinistra, con Morata che prova un aggancio volante ma la palla è troppo lunga e termina sul fondo.21:25

27' Braccio largo di Savic in zona trequarti campo difensiva: calcio di punizione per l'Inter.21:28

28' Dimarco finta la battuta, lasciando il cross a Calhanoglu che non si capisce con i compagni e la consegna direttamente a Oblak.21:28

29' Morata di testa! Hermoso si alza sulla corsia mancina, viene servito e crossa al centro dove Morata stacca benissimo angolando verso il palo di destra, ma Sommer è attentissimo e la blocca.21:29

31' Forcing offensivo da parte dei Colchoneros che effettuano un paio di cross pericolosi che attraversano tutta l'area. A chiudere l'azione ci pensa Lino che, da sinistra, rientra sul destro e calcia a giro, mettendo la palla ampiamente sopra la traversa.21:31

32' Lancio profondo di De Paul che non trova nè Griezmann nè Morata, con Sommer che non si fida di possibili deviazioni e la fa sua prima che la palla termini sul fondo.21:33

33' GOL! Atletico Madrid-INTER 0-1! Rete di Dimarco! Azione magistrale da parte dei nerazzurri che rompe le linee sulla sinistra grazie all'inserimento di Barella, il quale dalla linea di fondo crossa basso a rimorchio per Dimarco che conclude di prima intenzione con il destro, battendo centralmente Oblak.



