LIVE BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Atletico Madrid sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Chris Kavanagh.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa è la quarta stagione diversa di Champions League in cui si affrontano Bayer Leverkusen e Atlético Madrid: negli ottavi di finale del 2014/15 (l'Atlético è andato avanti dopo i calci di rigore), negli ottavi di finale del 2016/17 (l'Atlético ha vinto 4-2 complessivamente) e nella fase a gironi 2019/20, con due vittorie casalinghe (1-0 Atlético, 2-1 Leverkusen).

L'Atlético Madrid ha vinto una delle quattro trasferte europee contro il Bayer Leverkusen (1N, 2P), 4-2 a febbraio 2017 in Champions League.

L'Atlético Madrid ha perso sei delle ultime sette trasferte di Champions League giocate in Germania, ma in questo parziale è arrivata una vittoria sul Bayer Leverkusen nel 2017. La squadra spagnola ha mantenuto la porta inviolata una sola volta in 21 trasferte europee in Germania, 1-0 contro l'FC Carl Zeiss Jena nel marzo 1962 (Coppa delle Coppe).

Il Bayer Leverkusen ha vinto solo quattro delle ultime 20 partite di Champions League (8N, 8P), perdendo cinque delle ultime sette (2V). Il Leverkusen ha perso in entrambe le prime due partite di Champions League in due precedenti stagioni nella competizione, nel 2002/03 e nel 2019/20.

Dopo aver battuto il Porto nel primo turno, l'Atlético Madrid punta a vincere due gare consecutive di Champions League per la prima volta da marzo 2020 (tre di fila). L'ultima volta che i Colchoneros hanno vinto due partite consecutive nella fase a gironi è stata nell'ottobre 2019, con la seconda di quelle partite proprio contro il Bayer Leverkusen.

Cinque degli ultimi 10 gol dell'Atlético Madrid in Champions League sono stati segnati dal 90° minuto di gioco in poi, tutti da giocatori diversi (Luis Suárez, Ángel Correa, Rodrigo de Paul, Antoine Griezmann, Mario Hermoso). Questi cinque gol rappresentano un record dal 90° in poi in Champions League dall'inizio della scorsa stagione.

L'attaccante del Bayer Leverkusen Patrik Schick è rimasto senza segnare alcun gol in tutte e 15 le sue presenze in Champions League, pur tentando 27 tiri di cui quattro nella prima giornata contro il Bruges. Dalla stagione 2017/18, solo Marcos Alonso (37) ha tentato più tiri senza segnare in Champions di Schick.

Nella vittoria per 2-1 sul Porto del primo turno, tutti e tre i tiri da dentro l'area dell'Atlético Madrid, compresi i due gol, sono arrivati ​​nei minuti di recupero. Fino al 90° minuto, la squadra di Diego Simeone aveva tentato solo sei tiri in totale, nessuno dei quali da dentro l'area.

Contro il Bruges alla prima partita, nessun giocatore del Bayer Leverkusen ha collezionato più tocchi (100), più passaggi completati (71), più occasioni create (2) e più recuperi (9) del difensore Piero Hincapié - è stato l'esordio dell'ecuadoriano in Champions League.

Antoine Griezmann ha partecipato attivamente a 28 gol in 35 presenze nella fase a gironi di Champions League con l'Atlético Madrid (20 gol, otto assist). È andato a segno nella seconda partita del girone nelle ultime tre stagioni con la maglia dei Colchoneros: contro il Chelsea nel 2017/18, contro il Bruges nel 2018/19 e contro il Milan la scorsa stagione.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Atletico Madrid di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 settembre.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Bayer Leverkusen - Atletico Madrid tra Sky o Mediaset.

