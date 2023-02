GOL! MILAN-Tottenham 1-0. Rete di Brahim Diaz. Dopo la conclusione tentata da Theo Hernandez, Brahim Diaz arriva per primo sulla seconda respinta di Forster e in tuffo sblocca il parziale. Guarda la scheda del giocatore Brahim Díaz 21:14

Kulusevski cerca di dribblare Thiaw sulla corsia di destra, il difensore tedesco non si fa saltare e lo chiude in rimessa laterale.21:05

Antonio Conte si affida al tridente formato da Kulusevski, Son e Kane. Viste le tante assenza a centrocampo, giocano Skipp e Sarr in mediana. Indisponibili Hugo Lloris, Bissouma, Bentancur, Sessegnon e Hojbjerg per squalifica. 20:28

Il Tottenham è sia la squadra che ha segnato più gol in seguito a cross in questa Champions League (5) sia quella che ne ha realizzati di più in percentuale su cross (63% - 5/8).16:15

Milan-Tottenham è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan – Tottenham sarà Sandro Schärer coadiuvato da Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dopo la sosta mondiali riprende stasera la Champions League: partono gli ottavi di finale e il Milan si trova ad affrontare il Tottenham di Antonio Conte. Il Milan di Pioli non sta passando un buon momento: nell’ultimo match in campionato è tornato faticosamente alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Anche il Tottenham di Conte non è al massimo della forma: nell’ultimo match in Premier League ha perso 4-1 contro il Leicester City.

Per il match Pioli conferma la difesa a tre (Kalulu, Thiaw e Tomori), a centrocampo, indisponibile Bennacer, ci saranno Krunic e Tonali. In avanti confermato il trio Diaz, Leao e Giroud.

Tante assenze per Conte a cominciare dal portiere e capitano Lloris. A centrocampo indisponibili Hojbjerg (squalificato), Bentancur (rottura del crociato) e Bissouma (operato alla caviglia) oltre a Sessegnon.

Probabili formazioni Milan-Tottenham

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenlget; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte

Dove vedere Milan-Tottenham in diretta TV e streaming

Milan-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 14 febbraio. In Tv la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 HD e sul satellite sulla piattaforma Sky canale Sky Sport 1. In streaming da pc, tablet e smartphone tramite Sky Go e Now TV.