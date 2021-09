Gli spagnoli (tre pareggi di fila in Liga), detentori in carica dell'UEFA Europa League, ospitano i nerazzurri (reduci dalla prima sconfitta stagionale in Serie A, 1-2 vs Fiorentina), alla terza partecipazione consecutiva in CL.18:53

PREPARTITA

Villarreal - Atalanta è valevole per la prima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro dell'incontro sarà il francese Clément Turpin coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR ci sarà Jérôme Brisard.

L'Atalanta di mister Gasperini si avvicina all'esordio in Champions League non in un ottimo momento. In campionato nell'ultima partita ha perso in casa contro la Fiorentina per 2-1.

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere Villarreal-Atalanta

Villarreal-Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 settembre. La partita sarà trasmessa in TV da Sky ed in streaming da Mediaset Play Infinity.