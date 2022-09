PREPARTITA

Chelsea - Salisburgo è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Salisburgo sarà Ivan Kruzliak coadiuvato da Branislav Hancko e Jan Pozor. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Chelsea-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Prima sfida tra Chelsea e Salisburgo; i Blues hanno perso soltanto una delle precedenti quattro partite contro squadre austriache in competizioni europee (1V, 2N), anche se l'ultima di queste è stata contro l'Austria Vienna nella Coppa delle Coppe del 1994.

Il Salisburgo non ha mai battuto un’avversaria inglese in una competizione europea nelle sei sfide disputate finora (1N, 5P). Dal match pareggiato contro il Blackburn in Coppa UEFA, nel settembre 2006, la squadra austriaca ha perso tutti gli altri cinque confronti contro team inglesi.

Il Chelsea è stato sconfitto dalla Dinamo Zagabria nella gara di esordio di questa Champions League; tuttavia, i Blues non hanno mai perso le prime due partite di un'edizione nella competizione. L'ultima volta in cui la squadra inglese ha subito due ko consecutivi in CL risale al 2019/20, quando è caduta in entrambi i match degli ottavi contro il Bayern Monaco.

Il Chelsea ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide casalinghe nella fase a gironi di Champions League (13V, 6N), con l'unica sconfitta arrivata contro il Valencia, nel settembre 2019, quando la squadra inglese era guidata da Frank Lampard. I Blues non perdono da otto partite (5V, 3N), con le ultime due terminate entrambe 4-0, contro Malmö FF e Juventus la scorsa stagione.

Il Salisburgo ha perso tutte le ultime tre trasferte di Champions League: si tratta della serie più lunga di sconfitte esterne consecutive della squadra austriaca nella competizione e di soltanto un ko in meno rispetto a quelli subiti nelle prime 10 trasferte nella competizione (3V, 3N, 4P).

Il Chelsea non ha trovato il gol nella gara persa contro la Dinamo Zagabria nel primo turno e non resta a secco per due partite consecutive nella stessa edizione di Champions League da marzo/aprile 2011, con Carlo Ancelotti come allenatore: 0-0 contro il København e 0-1 contro il Manchester United.

L'XI titolare del Salisburgo nell’ultima sfida di Champions League aveva un'età media di 23 anni e 30 giorni: il più giovane rispetto a qualsiasi altra squadra nel primo turno di questa edizione. Inoltre, la squadra austriaca ha fatto scendere in campo dal primo minuto soltanto un giocatore di età superiore ai 24 anni: Andreas Ulmer (36 anni 311 giorni, nel match contro il Milan).

Tra le squadre che hanno partecipato alle ultime due edizioni di Champions League, soltanto il Bayern Monaco (13,1) vanta una media più alta a partita di recuperi offensivi rispetto al Chelsea (13) nella competizione. Tuttavia, i Blues hanno trasformato soltanto uno dei loro 143 recuperi offensivi in gol: cinque in meno rispetto alla squadra con più reti realizzate in questo modo nel periodo considerato (6, Ajax).

Pierre Emerick-Aubameyang potrebbe diventare il giocatore più anziano (33 anni, 88 giorni) a segnare nella sua prima partita casalinga con il Chelsea in Champions League, superando Michael Ballack nel settembre 2006 (29 anni, 351 giorni contro il Werder Brema).

Noah Okafor ha segnato quattro gol nelle ultime cinque gare di Champions League, compreso quello contro il Milan nell’ultima sfida. L'unico giocatore ad aver realizzato più reti di Okafor (4) con il Salisburgo nella competizione è stato Erling Haaland (8).

