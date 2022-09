LIVE MILAN - DINAMO ZAGABRIA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Subito Brahim Diaz in area per Giroud, sponda troppo corta per Calabria.18:47

Pioli opta per Brahim Diaz con Saelemakers e Rafael Leao alle spalle di Giroud. Panchina per de Ketelaere. 18:36

PREPARTITA

Milan – Dinamo Zagabria è valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, girone E.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan – Dinamo Zagabria sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dopo la prima giornata la Dinamo Zagabria guida il girone E con 3 punti grazie alla sorprendente vittoria contro il Chelsea per 1-0, seguita dal Milan e Salisburgo ad 1 punto. Chelsea chiude il girone a 0 punti.

Il Milan, reduce dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, stasera in Champions deve vincere dopo il pareggio della prima partita per 1-1 contro il Salisburgo: mister Pioli sembra avere pochi dubbi sulla formazione con unica incertezza tra De Ketelaere e Brahim Diaz.

Probabili formazioni Milan-Dinamo Zagabria

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud. All Pioli

Dinamo Zagabria: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All: Cacic

Dove vedere Milan-Dinamo Zagabria in diretta TV e streaming

Milan-Dinamo Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz’ora prima) del 14 settembre. In TV la partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming la partita sarà visibile su Now TV e Mediaset Infinity +.

Milan-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità