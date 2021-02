LIVE BARCELLONA - PARIS SAINT-GERMAIN 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Barcellona - Paris Saint-Germain è valevole per gli ottavi di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcelona. Arbitro dell'incontro sarà l'olandese Kuipers coadiuvato dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra. Al VAR ci sarà Van Boekel.

Il Barcellona nella fase a gironi ha incontrato Ferencvarosi, Juventus e Dinamo Kiev superando il girone con 15 punti mentre il Paris Saint-Germain ha incontrato Basaksehir, Lipsia e Manchester United superando il girone come prima classificata con 12 punti.

Non farà parte del big match Neymar e quindi Messi calamiterà su di se tutte le attenzioni. Nel PSG mancherà anche Di Maria. Pochettino sceglierà uno tra Kean e Sarabia per affiancare in attacco Icardi e Mbappé. A centrocampo potrebbe rivedersi Verratti in recupero dopo gli ultimi problemi fisici. Sponda Barcellona Koeman ha un unico dubbio in difesa: Piqué. Lo spagnolo sta recuperando ma il suo utilizzo dall'inizio non è certo. Il tridente offensivo sarà composto da Messi, Griezmann e Dembelé.

Probabili formazioni

Barcellona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi. All. Koeman

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappè; Icardi. All. Pochettino

Dove vedere Barcellona - Paris Saint-Germain di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Barcellona - Paris Saint-Germain si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 febbraio.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go ed in chiaro su Canale 5 sul DTT.

