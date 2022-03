Team arbitrale tutto polacco con Marciniak primo fischietto, assistito da Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo Raczkowski. Dietro ai monitor ci saranno Kwiatkowski come VAR e Frankowski come AVAR.12:01

Andamento stagionale altalenante per il Villarreal, settimo in Liga e, al momento, fuori dalla zona europea per due punti. Sono cinque le vittorie, l'ultima per 1-0 contro il Celta Vigo quattro giorni fa, tre i pareggi e due le sconfitte nelle ultime dieci gare giocate in tutte le competizioni. Gli spagnoli hanno passato gli ottavi di Champions tutte e due le volte che vi si sono presentati: nel 2005/06 eliminando i Rangers e nel 2008/09 facendo fuori il Panathinaikos.

La Juventus, nei tempi regolamentari, non perde da ben 21 partite (14V, 7N) in tutte le competizioni: l'unico KO all'interno di questo ruolino di marcia è infatti arrivato all'ultimo minuto supplementare della Supercoppa Italiana contro l'Inter. In casa sono 10 le gare consecutive senza sconfitte (8V, 2N). Entrambe le strisce sono aperte dallo 0-1 patito contro l'Atalanta il 27 novembre scorso. Lo stato di forma dei bianconeri è dunque molto buono nonostante i numerosi infortuni che li hanno tormentati negli ultimi tempi, compensati in parte dagli acquisti di Vlahovic e Zakaria nel mercato invernale.

Dopo l'1-1 maturato all'Estadio de la Ceramica nella gara di andata e grazie alla nuova regola UEFA che ha abolito l'importanza dei gol in trasferta, quella di oggi è diventata di fatto una gara secca e dall'esito semplice: chi vince passa il turno, chi perde è fuori. I tifosi della Vecchia Signora meno scaramantici possono però fare affidamento sullo storico dei due allenatori per trovare rassicurazioni. La Juve sotto la gestione Allegri è uscita agli ottavi solo nel 2015/16 dopo lo sciagurato finale di gara a Monaco di Baviera mentre Unai Emery, tecnico degli spagnoli, non ha mai passato questa fase di Champions, venendo eliminato una volta col Valencia e due volte alla guida del PSG.

All'Allianz Stadium si apre il sipario sulla gara più attesa di questo primo scorcio di 2022 per squadra, società e tifosi bianconeri. La Juventus si gioca col Villarreal il passaggio a quei quarti di finale che mancano dall'edizione 2018/19. Allora la clamorosa rimonta sull'Atletico Madrid, grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo dopo lo 0-2 dell'andata, valse l'ingresso tra le migliori otto d'Europa, cosa poi non ripetuta nelle due edizioni successive contro Lione e Porto.

PREPARTITA

Juventus – Villarreal è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus – Villarreal sarà il polacco Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

La partita di andata, giocata il 22 febbraio, si è conclusa con il pareggio 1-1 con le reti di Dusan Vlahovic e pareggio spagnolo di Daniel Parejo. La Juventus nella fase a gironi ha incontrato Malmoe, Chelsea, Zenit superando il girone con 15 punti mentre il Villarreal ha incontrato Manchester United, Young Boys e Atalanta superando il girone con 10 punti.

Stasera le due squadre si dovranno affrontare a viso aperto cercando di vincere dato che da quest’anno il nuovo regolamento UEFA prevede che i gol in trasferta non diano più alcun vantaggio. Chi vince staccherà il pass per i quarti, mentre in caso di pareggio, con qualsiasi risultato si andrà ai supplementari.

Allegri per la partita recupera Chiellini e Dybala che però molto probabilmente partiranno dalla panchina; davanti confermata la coppia Vlahovic e Morata, con esterni di centrocampo Cuadrado e Rabiot mentre a centrocampo Locatelli affiancherà Arthur. Non disponibili per il match Bonucci e Alex Sandro.

Anche nel Villarreal diverse assenze: è sempre fuori causa Alberto Moreno che non rientrerà prima della fine di questa stagione, mentre Gerard Moreno non sembra al top della forma.

Probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Villarreal: Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso. All. Emery.

Dove vedere Juventus – Villarreal in diretta TV e streaming

Juventus-Villarreal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 16 marzo. In TV e streaming la partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video sulla piattaforma Amazon. C’è la possibilità di vederla senza spese aggiuntive, in modo praticamente gratis. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match. Qui maggiori informazioni su come assistere al match Juventus – Villarreal.