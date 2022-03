PREPARTITA

Lille – Chelsea è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille – Chelsea sarà il nostro Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Nella partita di andata, giocata il 22 febbraio, il Chelsea si è imposto per 2-0 grazie alle reti di Havertz e Pulisic. Il Lille nella fase a gironi ha incontratoWolfsburg, Salisburgo e Siviglia superando il girone al primo posto con 11 punti mentre il Chelsea ha incontrato Juventus, Malmoe e Zenit superando il girone con 13 punti.

Il Chelsea sta vivendo un momento particolare dopo le sanzioni del governo britannico al patron Roman Abramovic. “Io sono contento perché abbiamo vinto le ultime due partite e perché la mia filosofia è di concentrarmi sulle cose che posso influenzare… Inutile preoccuparsi del resto, perché non ho alcun controllo su cosa accadrà.” queste le parole di Tuchel alla vigilia del match.

Probabili formazioni

Lille: Jardim; Celik, Botman, Fonte, Djalo; Weah, B. André, Xeka, Bamba; Ben Arfa, J. David.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, M. Alonso; Mount, Havertz; Lukaku

Dove vedere Lille-Chelsea in diretta TV e streaming

Lille-Chelsea si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 16 marzo. In TV la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sulla piattaforma satellitare e digitale terrestre. In streaming la partita sarà visibile su Mediaset Infinity + e Now TV.