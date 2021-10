Dal Giuseppe Meazza è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:55

Nella quarta giornata, in programma il 3 novembre, si replicherà la sfida tra nerazzurri e moldavi a Tiraspol.22:55

Gara dominata dai nerazzurri che trovano i primi gol e il primo successo stagionale in Champions League accorciando le distanze in classifica proprio sui moldavi e rimettendosi in corsa per la qualificazione. A segno Dzeko, Vidal e de Vrij, palo di Perisic, traversa di Lautaro. Bello quanto inutile il sigillo su punizione di Thill che vale solo il momentaneo pareggio.22:53

90'+3' FINITA! Inter-Sheriff 3-1, triplice fischio di Makkelie.22:49

90'+3' Sensi dai 25 metri, destro ampiamente a lato.22:48

90'+2' OCCASIONE INTER! Traversone di Kolarov, sinistro al volo di Lautaro, Celeadnic reattivo.22:48

90' Tre minuti di recupero.22:47

90' ULTIMO CAMBIO SHERIFF. Vernydub richiama Traore e inserisce Cojocari.22:47

90' Sensi si fa spazio ai 20 metri, destro giro, fuori, non di molto.22:45

88' AMMONITO Cojocaru, in ritardo su Barella.22:46

86' Lancio per Cojocaru, Handanovic arriva prima.22:42

85' ULTIMO CAMBIO INTER. Presenza per Kolarov, esce Perisic.22:41

85' SOSTITUZIONE INTER. Finisce la gara di Brozovic, entra Sensi.22:41

84' SOSTITUZIONE SHERIFF. Kolovos lascia il campo a favore di Cojocaru.22:41

83' TRAVERSA INTER! Doppio tentativo di Lautaro, il primo è neutralizzato Arboleda, il secondo fa tremare il montante.22:51

81' Kolovos a terra, gioco fermo per qualche istante.22:36

79' Velo di Sanchez, Dumfries è preso in controtempo, Dulanto intercetta.22:36

77' Gestione dei nerazzurri, i gialloneri faticano a ripartire.22:34

75' SOSTITUZIONE INTER. Applausi anche per Vidal, spazio a Gagliardini.22:31

75' SOSTITUZIONE INTER. Standing ovation per Dzeko, spezzone per Sanchez.22:31

75' SOSTITUZIONE SHERIFF. Fuori Addo, entra Nikolov.22:31

74' Perisic continua a sfondare sulla sinistra, Dulanto libera l'area.22:30

72' Dzeko addomestica per Lautaro, sinistro deviato in angolo da Dulanto.22:28

70' Perisic riceve ai 20 metri da Dumfries e tenta il pallonetto, Celeadnic non si fa sorprendere.22:26

69' Traversone di Perisic, ennesima sponda aerea di Dumfries, Dulanto spazza.22:25

68' Thill dalla distanza, sinistro contrato da Skriniar.22:25

67' GOL! INTER-Sheriff 3-1! Rete di de Vrij. Da corner, sponda di Dumfries, girata di de Vrij alle spalle di Celeadnic.



65' Perisic punta l'area dalla sinistra, vince un contrasto, non il secondo con Arboleda.22:21

64' Traore cerca spazio sulla destra, Bastoni concede il corner.22:19

62' Lautaro di tacco per Perisic, cross basso per Dumfries, anticipo decisivo di Radeljic.22:18

61' PILLOLA STATISTICA: Questa è solo la seconda volta in cui Arturo Vidal trova gol e assist in una partita di Champions League, la prima nel 2012, con la Juventus contro il Chelsea.22:17

60' Di nuovo un triangolo in area tra Dzeko e Vidal, fischiato fallo in attacco del cileno.22:16

58' GOL! INTER-Sheriff 2-1! Rete di Vidal. Filtrante di Dzeko per Vidal che di sinistro beffa Celeadnic sul primo palo.



56' PALO INTER! Perisic chiama l'uno-due a Dzeko, sinistro da posizione defilata, la palla si stampa sul legno.22:12

55' Cross di Perisic, un rimpallo favorisce Dumfries che spara alle stelle da ottima posizione.22:11

54' Subito Bastoni in avanti, Thill è ben posizionato.22:10

53' SOSTITUZIONE INTER. Bastoni prende il posto di Dimarco.22:09

52' GOL! Inter-SHERIFF 1-1! Rete di Thill. Punizione pennellata da Thill, Handanovic la sfiora appena senza riuscire a respingere.22:09

51' AMMONITO Dimarco, fallo tattico su Bruno.22:07

50' Bruno lascia sul posto de Vrij ma sbaglia la rifinitura per Traore, Handanovic ringrazia.22:06

49' Perisic premia l'incursione di Dimarco, tiro cross sull'esterno della rete.22:04

48' Cross di Barella, torre di Dzeko, troppo profondo per Dumfries.22:04

47' Percussione centrale di Bruno, destro fiacco, nessun problema per Handanovic.22:03

46' COMINCIA LA RIPRESA. Inter-Sheriff 1-0, manovra dei gialloneri.22:04

46' SOSTITUZIONE SHERIFF. Castaneda rimane negli spogliatoi, entra Radeljic, Vernydub passa al 3-4-1-2.22:04

Inzaghi può dirsi soddisfatto della prestazione, manca un po' di cattiveria negli ultimi metri; Vernydub deve studiare alternative per arginare i nerazzurri e ripartire con maggiore continuità.21:48

Vantaggio meritato dei nerazzurri che dettano il ritmo dal primo minuto creando diversi pericoli - con Dumfries, Dimarco e Perisic - alla porta di Celeadnic e guadagnando corner in serie: da uno di questi la zampata vincente di Dzeko.21:47

45' FINE PRIMO TEMPO. Inter-Sheriff 1-0, sblocca Dzeko.21:45

45' Da corner, Dzeko svetta in area, Celeadnic attento.21:45

45' Dumfries arriva sul fondo, ottavo corner per i nerazzurri.21:50

43' Da corner, colpo di testa di Lautaro, sporcato nuovamente in angolo da Addo.21:43

42' OCCASIONE INTER! Azione manovrata dei nerazzurri, Perisic piazza un rasoterra velenoso dai 20 metri, Celeadnic tocca oltre il palo.21:43

40' OCCASIONE SHERIFF! Cristiano ha spazio per avanzare, sinistro teso, Handanovic si distende e respinge.21:40

38' Traore prova ad incunearsi in area, raddoppiato, non passa.21:38

37' Dzeko centra basso da sinistra, zampata di Lautaro, sul fondo.21:37

36' PILLOLA STATISTICA: Edin Dzeko non segnava in Champions League da ottobre 2018, da allora per lui cinque partite senza reti prima di oggi.21:36

34' GOL! INTER-Sheriff 1-0! Rete di Dzeko. Da corner, spizzata di Vidal, piattone al volo di Dzeko che non lascia scampo a Celeadnic.



34' OCCASIONE INTER! Punizione tagliata di Dimarco, Celeadnic ci arriva con la punta delle dita.21:33

33' Addo interviene con il braccio, corner corto per i nerazzurri.21:33

31' Traversone di Perisic, sponda di Dumfries neutralizzata da Bruno in angolo.21:32

29' Kolovos rientra sul destro, recupero difensivo di Lautaro, palla in corner.21:29

28' Lautaro serve in area Dumfries, destro violento e impreciso, sull'esterno della rete.21:28

27' Punizione di Dimarco, ripartenza di Traore che non s'intende con Castaneda e l'azione sfuma.21:27

25' Barella dai 20 metri, destro in curva.21:25

23' I nerazzurri si mantengono in attacco, gli ospiti si difendono con ordine.21:23

21' Punizione di Dimarco, Celeadnic libera coi pugni.21:21

19' Dzeko lamenta una spinta in area, Makkelie gli fa cenno di rialzarsi.21:21

18' Dimarco riceve da Perisic, sinistro da posizione angolata, oltre il montante.21:18

17' OCCASIONE INTER! Barella apre per Lautaro che centra verso Dzeko, Celeadnic riesce a chiudergli lo specchio.21:16

15' OCCASIONE INTER! Ripartenza di Dzeko che libera in campo aperto Dumfries, controllo sbagliato, Celeadnic interviene in uscita bassa.21:15

13' Da corner, spizzata di Dulanto, ampiamente a lato.21:13

12' Cristiano scende sulla fascia, Skriniar lo ferma in angolo.21:12

10' Da angolo, colpo di testa di de Vrij, alto.21:10

10' Triangolo Dimarco-Dzeko-Perisic, Costanza si rifugia in corner.21:09

8' Barella vince un contrasto in area, destro di Dumfries smorzato in angolo da Arboleda.21:10

6' Traversone di Cristiano, Traore liscia, Castaneda macchinoso nel controllo, Dimarco spazza.21:06

5' Kolovos tocca dietro per Fernando Costanza, destro deviato in angolo da Dimarco.21:05

3' Da corner, esterno di Dimarco, Skriniar di testa non inquadra la porta.21:05

2' Dzeko punta l'area dalla destra, Dulanto concede il primo angolo della gara.21:02

1' INIZIA Inter-Sheriff, palla ai nerazzurri.21:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta dal fischietto olandese Makkelie.20:42

Out il portiere Athanasiadis, Celeadnic tra i pali. Forfait anche per la punta Yakhshiboev, Vernydub sceglie Traore punta centrale con Castaneda-Kolonos-Bruno a supporto.21:12

Inzaghi opta per Dimarco terzo difensore centrale e dà continuità al tandem Lautaro-Dzeko con Dumfries e Perisic sulle fasce. Chance in mediana per Vidal.20:16

4-2-3-1 per lo Sheriff: Celeadnic - Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano - Addo, Thill - Castaneda, Kolovos, Bruno - Traore. A disp.: Pascenco, Radeljic, Julien, Kyabou, Cojocari, Nikolov, Cojocaru, Yansane.21:11

Ecco le formazioni. Inter con il 3-5-2: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic - Lautaro, Dzeko. A disp.: Cordaz, Radu, Kolarov, Bastoni, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Vecino, Sensi, Correa, Sanchez.20:23

I nerazzurri, alla ricerca del primo successo europeo, affrontano la rivelazione moldava, in testa a punteggio pieno dopo aver sopreso lo Shaktar ed espugnato il Bernabeu.20:15

Al Giuseppe Meazza tutto pronto per Inter-Sheriff, terza giornata di Champions League, Gruppo D.20:10