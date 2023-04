Gol annullato all'Inter: cross dalla destra di Dzeko per Lautaro che si aiuta con le mani spingendo Gilberto e insaccando di testa. L'arbitro spagnolo interviene e fischia fallo in favore del Benfica.21:34

Ci prova Grimaldo! Punizione battuta da Grimaldo con il pallone che supera la barriera ma finisce tra le mani di Onana che era partito in anticipo e riesce a bloccare in due tempi.21:31

Ripartenza nerazzurra con Mkhtaryan che finta più volte la verticalizzazione per Lautaro e serve Dimarco sulla corsia mancina, con l'esterno che crossa trovando la deviazione in angolo da parte di Gilberto.21:26

Goncalo Ramos riceve al limite dell'area e prova ad imbucare per Joao Mario, ma interviene Dimarco che intercetta in traiettoria e riparte palla al piede.21:24

GOL! INTER-Benfica 1-0! Rete di Barella! Palla lunga su Dzeko che sulla trequarti che spizza di testa per Lautaro, il quale serve Barella: il centrocampista nerazzurro entra in area, sterza con il tacco e conclude con il mancino infilando la sfera sotto l'incrocio di sinistra. Grandissimo gol! Guarda la scheda del giocatore Nicolò Barella 21:16

Benfica che prova a palleggiare nella metà campo dell'Inter che però è chiusa e ben posizionata in campo, non facendo trovare spazi agli avversari.21:12

Occasione potenziale per l'Inter con una ripartenza guidata da Lautaro nel 3 contro 2, con l'attaccante argentino che prova a pescare in area Dimarco, dosando però male il passaggio e spedendo in rimessa laterale.21:07

Sugli sviluppi del corner c'è un fallo in attacco di Goncalo Ramos e viene fischiata una punizione per l'Inter.21:03

Schmidt conferma dieci-undicesimi della formazione che è scesa in campo all’andata. Tra i pali ci sarà Vlachodimos, mentre in difesa rientra dalla squalifica Otamendi che riprende il posto da titolare a discapito di Morato. A completare la linea difensiva ci saranno Gilberto, Antonio Silva e Grimaldo. In mediana spazio a Florentino e Chiquito, con Joao Mario, Rafa e Aursnes sulla trequarti. Davanti Goncalo Ramos agirà da unica punta.20:25

Il Benfica, dopo aver perso lo scontro diretto con il Porto in campionato e l’andata dei quarti contro l’Inter, ha perso nuovamente con il Chaves, testimoniando il periodo difficile della squadra di Schmidt. Questa sera i portoghesi, per passare il turno, dovranno compiere una vera e propria impresa.20:24

L’Inter continua il periodo no in campionato, subendo l’ennesima sconfitta, questa volta in casa contro il Monza. Ma i nerazzurri, quest’anno, ci hanno insegnato che in Europa la storia è ben diversa. Il vantaggio della squadra di Inzaghi è di due lunghezze, grazie alle reti dell’andata firmate da Barella e Lukaku.20:24

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Benfica? La gara tra Inter e Benfica si giocherà mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Inter - Benfica? L'arbitro del match sarà Carlos del Cerro Grande Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Benfica sarà Juan Martínez Munuera Dove si gioca Inter - Benfica? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Benfica? Stadio Giuseppe Meazza Chi trasmette la partita Inter - Benfica? La partita tra Inter e Benfica verrà trasmessa da Amazon Prime Video Qual è il risultato di Inter - Benfica? Al 32° minuto del primo tempo il risultato di Inter - Benfica è 1-0 Chi ha segnato dell'Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Nicolò Barella al 14'

PREPARTITA

Inter-Benfica è valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter – Benfica sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

La partita di andata ha visto imporsi la squadra neroazzurra per 0-2 in trasferta grazie alle reti di Barella e Lukaku su rigore. Inter quindi favorita per qualificarsi alle semifinali dove è già qualificato il Milan che ieri ha pareggiato 1-1 contro il Napoli (totale 2-1 per il Milan).

Inzaghi per la partita ha alcuni dubbi da sciogliere: Dzeko in attacco pare favorito su Lukaku per fare da spalla a Lautaro Martinez, a centrocampo dubbi Calhanoglu-Brozovic con il secondo favorito e Dimarco-Gosens con Dimarco in vantaggio. Difersa certa composta da Darmian, Acerbi e Bastoni.

Probabili formazioni Inter-benfica

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Joao Mario, Rafa Silva, Neres; Goncalo Ramos. All. Schmidt

Dove vedere Inter-Benfica in diretta TV e streaming

Inter-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 19 aprile. In TV ed in streaming la partita sarà disponibile su Amazon Prime Video.