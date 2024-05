Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: tifosa tocca Ganna, sbandata alla prima curva. Il ricordo di Lorenzi

Ultimo aggiornamento: 10-05-2024 14:48

La carovana del Giro d’Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell’edizione 2024, Foligno-Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km. Una crono che va letta in due parti, in base al tracciato scelto. Per circa 34 km, infatti, il percorso è sostanzialmente tutta pianura e si adatta alle qualità dei cronoman puri, chiamati a spingere con altrettanta regolarità. Alle porte di Perugia, invece, si comincia a salire fino al traguardo, con pendenze fino al 20% per chi dimostra anche buone qualità in salita.

In Umbria, Tadej Pogacar è chiamato a difendere il primato in classifica generale dopo la giornata impegnativa vissuta ieri, sulle Strade Bianche senesi, tra tratti sullo sterrato e un arrivo che ha premiato di nuovo i corridori in fuga. Vincitore di tappa uno straordinario Pelayo Sanchez che, dopo l’errore in ingresso nella rotatoria decisiva, recupera e batte in volata Alaphilippe e lascia in 3° posizione Plapp che sembrava pronto a vincere.

LEGGI – Giro d’Italia 2024: la Startlist. Squadre, nomi e numeri di gara dei 176 corridori