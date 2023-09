PREPARTITA

Milan – Newcastle è valevole per la prima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan – Newcastle United sarà José María Sánchez Martínez coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández.

Inizia stasera il cammino del Milan nella nuova stagione della Champions League: ci saranno 65000 spettatori al Meazza che cercheranno di spingere il Milan alla sua prima vittoria nel girone F. Ricordiamo che il Milan è stato sorteggiato in uno dei gironi di qualificazione più difficili: girone composto da PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle.

Per il match Pioli recupera Tomori, squalificato in campionato, che dovrebbe giocare al posto di Kjaer, mentre il Newcastle recupera Tonali titolare, ex della partita.

Probabili formazioni Milan-Newcastle

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. All.: Pioli

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. All.: Howe

Dove vedere Milan-Newcastle in diretta TV e streaming

Milan-Newcastle si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz’ora prima) del 19 settembre. In TV il match sarà trasmesso da Sky canale Sky Sport 1 ed in streaming su Mediaset Infinity plus e Now TV.