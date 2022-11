LIVE COPENAGHEN - BORUSSIA DORTMUND 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) EMRE CAN (C)

PREPARTITA

Copenaghen - Borussia Dortmund è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 21:00 allo stadio Telia Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Borussia Dortmund sarà Aliyar Aghayev coadiuvato da Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Copenaghen-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Copenaghen ha perso tutte le tre sfide in competizioni europee contro il Borussia Dortmund, perdendo due volte nella Coppa Uefa 2001/02 e 0-3 alla prima giornata di questa Champions League.

Il Dortmund non ha mai perso contro una squadra danese nelle maggiori competizioni europee (5 partite – 4V, 1N); questa è la prima trasferta in Danimarca dal novembre 2001, 1-0 sul Copenaghen con gol di Heiko Herrlich.

Il Copenaghen è l’unica squadra che non ha ancora segnato in questa Champions League, non riuscendoci nonostante 32 conclusioni e 7 tiri nello specchio. Solo tre formazioni hanno concluso la fase a gironi senza trovare il gol: Deportivo La Coruña 2004/05, Maccabi Haifa 2009/10 e Dinamo Zagabria 2016/17.

Il Borussia Dortmund è già qualificato agli ottavi di finale e ci è riuscito per l’ottava volta nelle ultime 10 partecipazioni alla Champions League, saltando solo la passata edizione e il 2017/18.

Se il Copenaghen non dovesse vincere questa partita, sarebbe la terza volta nelle ultime cinque partecipazioni che una squadra danese chiuderebbe una fase a girone senza vincere almeno una gara – dopo il Nordsjaelland nel 2012/13 e il Midtjylland nel 2020/21.

Il Dortmund ha vinto l’ultima partita di una fase a gironi di Champions League in tutte le ultime quattro partecipazioni; nella scorsa stagione vinse 5-0 contro il Besiktas nonostante fosse già eliminato dalla competizione.

Il Copenaghen è l’unica squadra nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League che ha pareggiato 0-0 quattro partite di fila in casa (due nel 2016/17 e due in questa stagione). Ha ottenuto il clean sheet nel 60% delle gare interne in Champions League (9 su 15), la migliore percentuale tra tutte le formazioni con almeno 10 partite giocate.

Il Dortmund ha pareggiato le ultime due partite in Champions League e non è mai arrivato a tre pari di fila nella competizione; le ultime 19 trasferte nella competizione del Borussia, però, non sono terminate in parità (8V, 11P), a partire dall’1-1 contro l’APOEL Nicosia nell’ottobre 2017.

15 giocatori diversi del Copenaghen hanno effettuato almeno una conclusione senza segnare in questa Champions League, Hakon Haraldsson più di tutti (sei). Solo sette tiri hanno centrato lo specchio e il 71% di questi con Lukas Lerager (3) e Haraldsson (2).

Jude Bellingham ha segnato nelle prime due trasferte del Dortmund in questa Champions League e potrebbe diventare il terzo teenager a farlo in tutte le tre gare esterne in una singola fase a gironi, dopo Kylian Mbappé nel 2017/18 e Erling Haaland nel 2019/20. L’unico inglese capace di segnare in tutte le tre trasferte di una fase a gironi è stato Alan Smith nel 2000/01 nel secondo gruppo di qualificazione con il Leeds United.

Dove vedere Copenaghen-Borussia Dortmund di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Copenaghen-Borussia Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 novembre.

Copenaghen-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Copenaghen - Borussia Dortmund tra Sky o Mediaset.

