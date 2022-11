DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Celtic? La gara tra Real madrid e Celtic si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Real madrid - Celtic? L'arbitro del match sarà Stéphanie Frappart Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Celtic sarà Benoît Millot Dove si gioca Real madrid - Celtic? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Celtic? Stadio Santiago Bernabéu Chi trasmette la partita Real madrid - Celtic? La partita tra Real madrid e Celtic verrà trasmessa da Sky Sport 1, Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Real Madrid - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 18:45 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Celtic sarà Stéphanie Frappart coadiuvato da Mikael Berchebru e Benjamin Pages. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Real Madrid-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Real Madrid e Celtic si sono incontrati tre volte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. I Blancos hanno perso il primo confronto il 5 marzo 1980 (0-2), ma li hanno battuti 14 giorni dopo (3-0) per accedere alla semifinale della competizione nel 1979/80. L'incontro più recente tra le due formazioni è stato una vittoria per 3-0 del Real Madrid al Celtic Park a settembre.

Questa sarà solo la quarta volta che una squadra scozzese affronta il Real Madrid fuori casa in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con tutte le tre precedenti terminate con una sconfitta: 0-6 per i Rangers nel 1963, 1-5 per il Kilmarnock nel 1965 e 0-3 per il Celtic nel 1980.

Le ultime cinque partite del Celtic contro squadre spagnole in Champions League sono terminate con una sconfitta, con la squadra scozzese che ha subito 19 gol e ha segnato solo una volta; infatti, non ha mai vinto in trasferta contro un'avversaria spagnola in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1N, 8P in nove precedenti).

La sconfitta del Real Madrid contro il Lipsia nell’ultima giornata è stata la prima per i Blancos nel 2022/23 considerando tutte le competizioni, essendo rimasto imbattuto nelle prime 16 partite stagionali (14V, 2N). Il KO per 3-2 è stata la prima volta che la squadra di Carlo Ancelotti ha subito più gol in una singola partita in questa stagione.

Il Celtic non ha vinto nessuna gara in questa Champions League, trovando nelle cinque partite due pareggi e tre sconfitte; solo una volta in precedenza non è riuscito a vincere nessuna partita in una singola stagione di Champions League (3N, 3P), nel 2016/17 con Brendan Rodgers in panchina.

Il Real Madrid non è riuscito a vincere solo una delle 11 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League con Carlo Ancelotti in panchina (1-2 contro lo Sheriff Tiraspol nel settembre 2021), mentre ha vinto tutte le altre 10. I Blancos hanno segnato 29 gol in queste 11 gare, una media di 2.6 a partita.

Il Celtic ha segnato solo tre gol su 69 tiri effettuati in questa Champions League, con una percentuale realizzativa del 4.4%. In base alla qualità delle proprie occasioni, la squadra di Ange Postecoglou avrebbe dovuto segnare sette gol in questa stagione (7.2 xG, 3 gol).

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore è stato coinvolto in più sequenze su azione terminate con un tiro (121) o un gol (20) in Champions League di Vinícius Júnior del Real Madrid.

Nessun giocatore ha effettuato più tiri senza segnare in questa Champions League rispetto al centrocampista del Celtic Matt O'Riley (14). Infatti, il danese è il giocatore della formazione scozzese che ha tentato più volte la conclusione nell’edizione in corso.

Vinícius Júnior ha segnato tre gol in cinque presenze con il Real Madrid in questa Champions League, solo una rete in meno di quelle realizzate nelle 13 partite della scorsa stagione (quattro). Includendo la finale della scorsa edizione in cui ha segnato il gol della vittoria, il brasiliano è andato a bersaglio in quattro delle sue ultime cinque gare da titolare nella competizione.

Real Madrid-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 2 novembre.

Real Madrid-Celtic è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023.

