Cinque i punti per la squadra di Bergamo, tre per gli svizzeri che sono praticamente fuori dal corsa al passaggio del turno ma con un successo potrebbero agguantare il terzo posto.20:27

L'Atalanta torna in Champions League per affrontare lo Young Boys, in una partita fondamentale per la Dea per il passaggio del turno: una vittoria permetterebbe alla squadra di Gasperini di potersela giocare poi con il Villarreal nell'ultima giornata.20:24

PREPARTITA

Young Boys - Atalanta è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 21:00 allo stadio Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Atalanta sarà Daniel Siebert coadiuvato da Rafael Foltyn e Christian Gittelmann. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Young Boys – Atalanta è valevole per quinta giornata del girone F della Champions League 2021/22. Dopo 4 giornate il girone F è comandato da Manchester United e Villarreal a parimerito a 7 punti, seguite a 2 lunghezze proprio dall’Atalanta (5 punti), mentre la squadra svizzera dello Young Boys chiude la classifica con 3 punti.

Obbligatorio stasera per la squadra di Gasperini vincere e sfruttare il match Villarreal -Manchester United. Non sarà una partita facile in quanto lo Young Boys è riuscito a vincere in casa contro Ronaldo e compagni, inoltre si giocherà sul sintetico, terreno su cui l’Atalanta non è abituata a giocare.

Probabili formazioni

Young Boys: Faivre; Hefti, Lauper, Burgy, Garcia; Ngamaleu, Sierro, Aebischer, Rieder; Elia, Siebatcheu. All. Wagner

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

La partita sarà trasmessa in TV da Sky mentre in streaming da Now TV e da Tim Vision. Sempre disponibile la nostra diretta precisa e puntuale della partita su Virgilio Sport.

Dove vedere Young Boys-Atalanta di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Young Boys-Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 novembre.

Young Boys-Atalanta è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

