LIVE ATLETICO MADRID - MILAN 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Wanda Metropolitano

Città: Madrid

Capienza: 67703 spettatori14:55

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid-Milan, match valido per il quinto turno del girone B di Champions League.14:55

Il Milan di Pioli ha un solo modo per rimanere in Europa: battere l'Atletico. Solo uscendo vincenti dal Wanda Metropolitano, possibilmente con almeno due reti di scarto, i rossoneri potranno infatti poi giocarsi tutto per tutto il 7 dicembre a San Siro con il Liverpool. In caso di pareggio o sconfitta, l'avventura europea finirebbe invece già oggi. Impresa difficile ma non impossibile anche alla luce della gara di andata dove il vantaggio del Milan, siglato da Leao, durò fino al minuto 84. Il pareggio di Griezmann infiammò il finale di gara precedendo di qualche minuto il sorpasso dei Colchoneros, arrivato grazie al rigore di Suarez a tempo scaduto.19:37

Partita delicata anche per l'Atletico che deve recuperare un punto di ritardo dal Porto, al momento secondo in classifica, e dovrà poi affrontare proprio i portoghesi nell'ultimo turno. Ci sono quindi tutte le premesse per una partita giocata a viso aperto da ambo le parti.19:36

Quaterna arbitrale tutta slovena a dirigere la gara. Vincic sarà l'arbitro, Klancnik e Kovacic assistenti, Kajtazovic quarto uomo. Coppia olandese invece ai monitor con Van Boekel VAR e Kamphuis AVAR.19:34

FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID: Simeone sceglie un 3-5-2: Oblak - Savic, Gimenez, Hermoso - Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco - Suarez, Griezmann. A disposizione: Lecomte, Kondogbia, Correa, Renan Lodi, Herrera, Cunha, Vrsaljko, Fran Gonzalez.20:28

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-2-3-1 per Pioli: Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Tonali - Saelemaekers, Krunic, Diaz - Giroud. A disposizione: Mirante, Desplanches, Bennacer, Ballo-Touré, Ibrahimovic, Leao, Florenzi, Maldini, Messias, Bakayoko, Gabbia.20:56

Simeone, come già contro il Porto, sceglie la difesa a tre. Non c'è Felipe per squalifica, al suo posto Savic nel trio con Gimenez e Hermoso. In mezzo al campo Lemar, Koke e De Paul con Llorente e Carrasco a tutta fascia. Davanti Suarez-Griezmann. Assenti gli infortunati Joao Felix e Trippier.20:58

Pioli recupera Romagnoli e lo schiera al centro della difesa al fianco di Kjaer. Kalulu e Theo Hernandez confermati sulle fasce come a Firenze. Da decifrare invece lo schieramento dalla cintola in su ma Kessié e Tonali dovrebbero fungere da cintura con Krunic sulla linea dei trequartisti. Diaz e Saelemaekers saranno le ali a supporto di Giroud. Ibrahimovic parte dalla panchina.20:57

Tutto pronto al Wanda Metropolitano! Manca pochissimo all'ingresso in campo delle due squadre!20:54

Squadre schierate al centro del campo, risuona l'inno della Champions!20:57

Si parte! Vincic fischia l'inizio del match.21:00

Tutto esaurito per l'impianto madrileno dove non ci sono restrizioni anti-Covid.21:01

A terra Hernandez, toccato duro da Koke al primo pallone toccato.21:02

2' Theo si rialza zoppicando ma il gioco riprende per qualche secondo prima di essere interrotto di nuovo dal fallo di Saelemaekers su Carrasco.21:02

3' MIRACOLO DI TATARUSANU! Carrasco ubriaca Kalulu sulla sinistra e centra per De Paul. Conclusione immediata di piatto destro da parte dell'argentino e risposta d'istinto del portiere rumeno che devia in angolo.21:04

4' C'era però fuorigioco di Carrasco, il gioco riprende con un calcio di punizione per il Milan.21:04

5' Giroud sbraccia su Gimenez e lo colpisce al volto. Gioco di nuovo fermo.21:05

5' Inizio spigoloso di partita con già tre interventi ai limiti del giallo, non sanzionati da Vincic.21:05

6' Milan in gestione del possesso nella metà campo avversaria.21:06

6' Brahim Diaz penetra tra le linee dell'Atletico e calcia dal limite. Conclusione strozzata che finisce ampiamete a lato.21:07

8' Azione offensiva dell'Atletico che termina con la spinta di De Paul su Kessié.21:08

9' Tiro-cross di Brahim Diaz che per poco non sorprende Oblak fuori dai pali. Palla fuori di un metro abbondante.21:10

10' Krunic non toglie la gamba e stende Llorente. Vincic lo richiama verbalmente.21:11

11' E' ancora il Milan a fare gioco in questo avvio.21:12

12' Giroud viene pescato in area, il francese mette un pallone a rimorchio ma la difesa dell'Atletico è attenta e libera.21:12

13' Lemar entra fuori tempo su Saelemaekers. Punizione per il Milan che gioca velocemente e torna a palleggiare nella metà campo avversaria.21:14

14' Uno-due tra Theo Hernandez e Diaz, il francese viene chiuso in corner da Savic. Vincic però indica la rimessa dal fondo.21:15

15' Savic resta a terra dolorante, il gioco si ferma ancora una volta.21:15

15' Si riparte con Diaz che cerca la scucchiaiata per Giroud ma Gimenez respinge di testa.21:15

16' I Colchoneros mettono il naso nella metà campo rossonera guadagnando due rimesse laterali in serie.21:16

17' Fallo di mano di De Paul a interrompere il disimpegno di Hernandez.21:17

18' Numero di Diaz che doma il lancio di Kalulu. Palla al centro per Giroud che si stacca dalla marcatura di Gimenez ma non riceve palla per l'intervento con la punta del piede del sudamericano.21:19

19' Destro alle stelle di De Paul dalla parte opposta.21:19

21' Kalulu stacca da fermo sul cross dalla sinistra di Kessié. Palla che arriva debolmente tra le braccia di Oblak.21:21

22' Calcio di punizione per l'Atletico con Carrasco pronto a mettere al centro.21:22

22' Carrasco batte corto ma lo schema non riesce. Atletico che resta in attacco.21:22

22' Llorente trova spazio sulla destra e crossa rasoterra per Griezmann. Il francese manca l'impatto con la palla da posizione pericolosa.21:26

24' L'Atletico ora ha preso in mano il pallino del gioco dopo averlo lasciato per i primi venti minuti al Milan.21:24

25' A terra Suarez, vittima di un pestone da parte di Kjaer.21:24

25' Il gioco riprende con De Paul che si trascina la sfera in fallo laterale dopo la pressione di Kessié.21:25

27' Giroud allarga il braccio e colpisce Koke al volto. Vincic lo ammonisce.21:26

28' De Paul verticalizza al centro per Lemar ma Tatarusanu fa buona guardia uscendo a raccogliere la palla.21:28

29' De Paul libera Llorente alle spalle di Hernandez. Lo spagnolo ha spazio ma sbaglia il cross al centro per Suarez.21:29

29' Diaz rimane senza una scarpa dopo l'intervento di Lemar. Fallo per il Milan che torna in possesso della palla.21:29

30' Kalulu guadagna un corner sulla destra. Dalla bandierina Tonali.21:30

30' Kjaer viene anticipato dai difensori sul corner ma il Milan resta ancora in attacco.21:30

31' Diaz cerca Krunic al centro dell'area ma Oblak è attento e fa sua la sfera in presa alta.21:31

32' Cross completamente sballato di Hernandez, dalla parte opposta Kalulu è bravo a tenere in campo la palla.21:32

34' Il Milan ha ripreso campo e ora è stabilmente nella metà campo avversaria.21:34

34' Cross dalla destra di Kalulu a trovare Hernandez dalla parte opposta. Il francese prova la botta di prima intenzione col sinistro ma non trova la porta.21:35

35' Giroud riceve palla in area ma viene accompagnato alla bandierina da tre avversari che gli rubano il possesso.21:35

36' Altro duello tra Kessié e De Paul. L'ivoriano ne esce ancora vincitore conquistando una rimessa dal fondo.21:36

38' Saelemaekers si incunea in area avversaria ma non trova lo spazio per il tiro a rete, la palla rimbalza poi dalle parti di Krunic e Diaz che si ostacolano e non riescono a battere a rete.21:39

39' Pestone di Giroud su Gimenez. Battaglia d'altri tempi tra il francese e difensori madrileni.21:39

40' Atletico rintanato nella propria metà campo e Milan che non trova luce tra le linee.21:40

41' Carrasco si lascia cadere dopo il contatto con Kalulu al limite dell'area. Il Wanda Metropolitano invoca il fallo ma Vincic lascia correre.21:42

42' Altre proteste da parte del pubblico di casa per un intervento di Tonali su Lemar, non sanzionato da Vincic.21:42

43' Carrasco non riesce a saltare Saelemaekers ma guadagna un corner dalla sinistra.21:43

43' Tatarusanu esce in presa alta a bloccare il calcio dalla bandierina di Carrasco.21:43

44' Brahim Diaz viene atterrato da Gimenez nel cerchio di centrocampo. Vincic fischia fallo e il Wanda erutta.21:44

45' Ultimo giro di lancette della prima frazione. Milan in attacco.21:45

45' Un minuto di recupero.21:45

45'+1' Romagnoli stende Suarez, poi Diaz porta via il pallone e gli animi si accendono. Vincic richiama un po' tutti a fatica e il gioco riprende.21:46

45'+1' Finisce qui il primo tempo. Atletico-Milan 0-0.21:47

Partita senza emozioni al Wanda Metropolitano dove a farla da padrone è il nervosismo. Gli scontri duri, i molti falli e il gioco spesso interrotto non hanno favorito lo spettacolo, inchiodando il risultato sullo zero a zero. L'unica emozione è arrivata col miracolo di Tatarusanu su De Paul, tutto reso però inutile dal fuorigioco di Carrasco. Per il Milan, al momento eliminato, serve una scossa per accendere le proprie speranze di qualificazione.21:52

46' Il gioco riprende col primo pallone mosso dal Milan.22:02

46' Lemar tocca Theo Hernandez sulla caviglia. Primo fallo del secondo tempo.22:04

47' Primo squillo del Milan con Saelemakers che ruba palla a Koke sullo spigolo dell'area, se la porta sul sinistro e calcia a giro verso la porta. La conclusione è tesa ma centrale e Oblak blocca senza problemi.22:06

48' LEMAR! Il francese si libera sulla sinistra, entra in area e calcia col destro. La conclusione rasoterra viene bloccata da Tatarusanu sul primo palo.22:06

50' Griezmann va via a Romagnoli sulla destra e mette al centro per Carrasco. Kjaer è provvidenziale nell'anticipo sul belga e salva il Milan in una situazione pericolosa.22:08

51' Romagnoli, seppur toccando la palla, atterra Suarez a centrocampo e Vincic concede il piazzato ai padroni di casa.22:09

52' Calcio d'angolo per l'Atletico.22:09

52' Griezmann calcia a uscire dalla sinistra ma Kjaer svetta al centro dell'area e libera.22:09

53' Griezmann crossa dalla sinistra ma Theo Hernadez anticipa Carrasco dalla parte opposta.22:10

53' L'Atletico sembra essere uscito dal proprio guscio e sta pressando il Milan.22:11

54' Gimenez colpisce Giroud alla schiena ma la punizione è per l'Atletico vista la posizione irregolare del francese.22:12