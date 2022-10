LIVE BENFICA - JUVENTUS 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Altra palla pericolosa dentro di Joao Mario dalla destra, Gatti anticipa Ramos in scivolata e manda in angolo.21:20

Ripartenza veloce del Benfica guidata da Rafa Silva, che serve in area Aursnes, che a sua volta appoggia per Fernandez che conclude verso lo specchio: devia Gatti in calcio d'angolo.21:16

Buon movimento di Vlahovic che si smarca dall'avversario al limite dell'area avversaria ma invece di provare la conclusione tenta l'assist per Kean, che però non aveva capito le intenzioni del compagno e permette alla difesa biancorossa di recuperare il pallone.21:10

Palla verticale per Aursnes, Gatti evita rischi calciando in rimessa laterale.21:02

Max Allegri sceglie la difesa a 3 con Szczesny in porta, Danilo, Bonucci e Gatti a formare il trio difensivo. Locatelli regista con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Larghi sulle fasce agiranno Cuadrado e Kostic. Davanti confermata la coppia vista in campionato contro l’Empoli composta da Vlahovic e Kean.20:26

Il Benfica, allenato da Roger Schmidt, è in un momento molto positivo. Nell’ultima giornata i portoghesi hanno sconfitto il Porto per 1-0 nello scontro diretto per la corsa al titolo, portandosi a +6 e allungando il passo dagli inseguitori.20:25

La Juventus per continuare a credere al discorso qualificazione ha bisogno oggi dei 3 punti in un campo difficile come quello dell’Estadio da Luz di Lisbona, contro il Benfica.20:24

PREPARTITA

Benfica – Juventus è valevole per la quinta e penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone H. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio da Luz di Lisbona.

Arbitro di Benfica – Juventus sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dopo tre giornate il girone H vede in testa PSG e Benfica appaiate a 8 punti mentre Juventus e Maccabi seguono a 3 punti.

Partita in o out per la Juventus che stasera ha un solo risultato utile per tenere accesa la speranza ottavi. Ricordiamo che la Juventus si qualifica se vince le prossime due partite in trasferta contro il Benfica ed in casa contro il PSG e almeno una tra Benfica e Psg non va oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa. In caso di arrivo di tutte le tre squadre, PSG, Benfica e Juventus, a 9 punti si terrebbe conto della differenza reti.

Date queste premesse stasera Allegri dovrebbe optare per la coppia d’attacco Milik – Vlahovic; unico dubbio in difesa tra Alex Sandro e Rugani ma il brasiliano sembra favorito. Indisponibili per il match: Di Maria, Paredes, De Sciglio e Bremer oltre a Chiesa e Pogba.

Probabili formazioni Benfica-Juventus

Benfica: Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Dove vedere Benfica-Juventus in diretta TV e streaming

Benfica-Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 25 ottobre. In TV la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sul satellite su Sky, canali Sky Sport Football e Sky Sport 252. In streaming il match sarà visibile su Now TV, Sky Go ed Infinity plus.