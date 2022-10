LIVE DINAMO ZAGABRIA - MILAN 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Cross tagliato dalla destra, sfera troppo alta per Ademi, rimessa laterale per Kalulu. 21:15

Squadre in campo agli ordini di Marciniak: padroni di casa in maglia blu, ospiti in completo bianco. Suona l'inno della Uefa Champions League. 20:57

Cacic conferma le previsioni della vigilia e schiera lo stesso schieramento dell'andata, con Petkovic-Orsic coppia offensiva; Moharrami e Ljubicic sulle corsie esterne. Pioli perde anche Mirante, in panchina due portieri della Primavera con Diaz, non al meglio; attacco a trazione anteriore, con Rebic, De Ketelaere e Leao alle spalle di Giroud; squalificato Tomori. 20:10

PREPARTITA

Dinamo Zagabria – Milan è valevole per la quinta e penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone E. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagabria.

Arbitro di Dinamo Zagabria – Milan sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dopo tre giornate il girone E vede in testa il Chelsea con 7 punti, seguito dal Salisburgo a 6 punti e Milan e Dinamo Zagabria appaiate a 4 punti. E’ forse il girone di Champions per ora più equilibrato quello del Milan: tutte le squadre sono racchiuse in soli 3 punti.

Nonostante che la doppia sconfitta con il Chelsea abbia complicato non poco il cammino del Milan, la squadra rossonera è ancora padrona del proprio destino in Champions. Il Milan infatti si qualifica per gli ottavi se vince le prossime due partite con Dinamo Zagabria in trasferta e Salisburgo in casa, a prescindere dai risultati delle avversarie. Nel caso in cui stasera il Chelsea vinca in trasferta contro il Salisburgo il Milan si qualifica anche se ottiene quattro punti nelle ultime due partite contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.

Per la partita di stasera mister Pioli dovrà fare a meno di Sergiño Dest e Brahim Díaz, usciti malconci dal match contro il Monza. Il primo non è partito con la squadra ieri mentre Diaz partirà probabilmente dalla panchina. Gli unici due dubbi riguardano il terzo attaccante che completerà il tridente con Giroud e Leão con favorito Rebic su Messias e a centrocampo tra De Ketelaere e Rade Krunić con il secondo favorito.

Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Milan

Dinamo Zagabria: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All. Cacic

Milan: Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Krunić; Rebić, Giroud, R. Leão. All. Pioli

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in diretta TV e streaming

Dinamo Zagabria-Milan si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 25 ottobre. In TV il match sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Uno in HD e 4K. In streaming la partita sarà visibile su Now TV, Sky Go e Infinity plus.