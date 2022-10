LIVE PARIS SAINT-GERMAIN - MACCABI HAIFA 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa sarà Felix Zwayer coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmüller. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa si sono affrontate tre volte in precedenza, con entrambe le squadre che hanno vinto una partita a testa (1N). Il PSG ha registrato la sua prima vittoria contro l'Haifa in questa stagione, 3-1 in trasferta.

Il Maccabi Haifa è senza vittorie da tre trasferte europee (comprese le qualificazioni) in Francia (1N, 2P), con l’unico pareggio nella precedente trasferta contro il PSG nel settembre 1998 in Coppa delle Coppe. Il PSG passò in vantaggio con Marco Simone prima che Yossi Benayoun pareggiasse a tre minuti dalla fine.

Il Paris Saint-Germain ha perso solo una delle ultime 32 partite della fase a gironi al Parc des Princes in Champions League (25V, 6N), con l'unica sconfitta in questa striscia contro il Manchester United nell'ottobre 2020 (1-2). La squadra francese ha segnato una media di 2.7 gol a partita in questo periodo di 32 partite, realizzando 86 reti in totale.

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Maccabi Haifa potrebbe diventare la prima squadra israeliana in assoluto a vincere partite consecutive in Champions League.

Il Paris Saint-Germain ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 10 partite di Champions League (1-0 contro il Real Madrid a febbraio), subendo gol in ciascuna delle ultime cinque partite. È una delle otto squadre, sulle 32 presenti in questa Champions League, a non aver mantenuto la porta inviolata in stagione.

Dall'esordio di Kylian Mbappé in Champions League nel settembre 2016, solo Robert Lewandowski ha preso parte a più gol senza contare i rigori (55) rispetto al francese (54 – 34 reti, 20 assist). Inoltre, nello stesso periodo, nessun giocatore ha fatto più assist in Champions League rispetto a Mbappé (20).

Omer Atzili ha segnato due gol per il Maccabi Haifa in questa Champions League, mentre l'ultimo giocatore israeliano a segnare di più in una singola stagione nella competizione è stato Eran Zahavi con l'Hapoel Tel Aviv nel 2010/11 (tre).

Neymar ha preso parte a 20 gol in 17 presenze di Champions League con il Paris Saint-Germain al Parc Des Princes, segnando 14 gol e fornendo sei assist.

Tjaronn Chery del Maccabi Haifa ha preso parte a 13 sequenze su azione dove il suo unico coinvolgimento è stato il tiro, in questa Champions League: nelle prime quattro giornate, solo Robert Lewandowski (16) ha fatto meglio.

Neymar del Paris Saint-Germain ha portato la palla più di qualsiasi altro giocatore in questa Champions League (1.434 metri), oltre ad averla portata più volte di chiunque altro spostandosi di oltre 5 metri sul campo (82).

Dove vedere Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 ottobre.

Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

