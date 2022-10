DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Ajax - Liverpool? La gara tra Ajax e Liverpool si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Ajax - Liverpool? L'arbitro del match sarà José María Sánchez Martínez Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Ajax - Liverpool sarà Alejandro José Hernández Hernández Dove si gioca Ajax - Liverpool? La partita si gioca a Amsterdam In che stadio si gioca Ajax - Liverpool? Stadio Johan Cruijff Arena Chi trasmette la partita Ajax - Liverpool? La partita tra Ajax e Liverpool verrà trasmessa da Sky Sport Calcio, Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Ajax - Liverpool è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Liverpool sarà José María Sánchez Martínez coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Ajax-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ajax ha perso le ultime tre partite di Champions League contro il Liverpool. La squadra di Amsterdam ha perso almeno quattro gare di fila contro due squadre in Coppa dei Campioni/Champions League: quattro contro la Juventus (1997–2004) e sette contro il Real Madrid (2010–2019).

Il Liverpool ha vinto l'ultima trasferta contro l'Ajax nell'ottobre 2020, vincendo 1-0 grazie a un autogol di Nicolas Tagliafico. L’unica altra visita li vide perdere 5-1 in Coppa dei Campioni nel dicembre 1966.

L'Ajax ha vinto solo una delle ultime otto partite europee casalinghe contro squadre inglesi (1N, 6P), successo contro il Manchester City nell'ottobre 2012.

Da quando ha perso la prima trasferta in assoluto contro una squadra olandese (1-5 contro l'Ajax nel dicembre 1966), il Liverpool è rimasto imbattuto nelle ultime sette trasferte contro questi avversari (4V, 3N), mantenendo la porta inviolata in cinque di queste sfide.

L'Ajax ha subito quattro gol di testa in questa Champions League; il massimo tra tutte le squadre nelle prime quattro giornate. Complessivamente, solo Viktoria Plzen (16) e Rangers (16) hanno subito più gol degli olandesi (12) nelle prime quattro partite.

Un pareggio o una vittoria del Liverpool in questa partita lo vedrà passare alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Significherebbe che ha passato il girone in tutte e sei le stagioni sotto Jürgen Klopp e sarebbe la propria serie di qualificazioni consecutive più lunga in assoluto.

Questa sarà la 150ª partita di Champions League del Liverpool, che diventerà il 10° club diverso a raggiungere quel totale e il quarto inglese (Arsenal, Chelsea, Man Utd). 62 di queste 150 sono state sotto Jürgen Klopp, un record nella competizione per i Reds.

Mohammed Kudus ha segnato in entrambe le partite casalinghe dell'Ajax in Champions League in questa stagione, mentre ha anche segnato il gol ad Anfield contro il Liverpool. Solo due giocatori hanno segnato in tre presenze casalinghe consecutive con l'Ajax nella competizione: Zlatan Ibrahimovic (2002) e Sébastien Haller (2021).

Mo Salah del Liverpool ha segnato 41 gol in Champions, tre in meno del massimo per un giocatore africano nella storia della competizione (Didier Drogba, 44). L'egiziano ha segnato cinque gol nelle ultime tre partite di Champions League e potrebbe segnare in quattro presenze consecutive nella competizione solo per la seconda volta, in precedenza nell'aprile 2021.

James Milner potrebbe fare la sua 50ª presenza con il Liverpool in Champions League in questa partita (attualmente a quota 49). Se lo facesse, diventerebbe solo il quinto giocatore inglese a collezionare 50 presenze con i Reds in Coppa dei Campioni/ Champions League, dopo Jamie Carragher (80), Steven Gerrard (73), Phil Neal (57). e Jordan Henderson (52).

