LIVE BRUGES - FC PORTO 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Bruges - FC Porto è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - FC Porto sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Chris Kavanagh.

Bruges-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nessuno dei cinque incontri europei tra Club Brugge e Porto si è concluso con un pareggio, con il Brugge che ha vinto due volte e il Porto tre. Il Brugge ha vinto 4-0 in questa Champions League.

Il Porto ha vinto l'ultima trasferta contro il Club Brugge, 2-1 in Champions League nell'ottobre 2016. L'altra partita è stata quella del novembre 1972 in Coppa UEFA, sconfitta 3-2.

Il Club Brugge ha perso solo una delle sei partite precedenti quando ha ospitato una squadra portoghese in competizioni europee (3V, 2N), anche se la sconfitta è arrivata nella più recente, 1-2 contro il Porto nell'ottobre 2016.

Dopo le vittorie consecutive contro il Bayer Leverkusen, il Porto potrebbe vincere tre partite consecutive senza subire gol in Champions League solo per la terza volta. Uno dei casi precedenti è arrivato sotto l'attuale allenatore Sérgio Conceição, nell'ottobre-novembre 2020.

Il Club Brugge è l'unica squadra che non ha subito gol in questa Champions League. Questo nonostante la squadra belga abbia affrontato 70 tiri in quattro partite, con solo Rangers (85), Shakhtar Donetsk (82) e Viktoria Plzen (75) che hanno fatto peggio.

Il Club Brugge potrebbe diventare la prima squadra dal Manchester United nel 2010/11 a mantenere la porta inviolata nelle prime cinque partite di una stagione di Champions League. La squadra inglese arrivò in finale nella competizione in quella stagione.

Quattro degli ultimi sette gol del Porto in Champions League sono stati segnati su rigore. Infatti, il 39% del totale degli Expected Goals nella competizione in questa stagione è arrivato su calci di rigore (3.7 xG sui 6.1 totali); il rapporto più alto di qualsiasi squadra nel 2022/23.

Alla fine della quarta giornata, l'attaccante del Club Brugge Ferran Jutglà ha preso parte a più gol di qualsiasi altro giocatore spagnolo in questa Champions League (4 – due gol, due assist). La metà di questi è arrivata nella partita di questa stagione contro il Porto, con Jutglà che ha segnato e fornito un assist nella vittoria per 4-0.

Il portiere del Club Brugge Simon Mignolet ha parato tutti i 21 tiri in porta che ha subito in questa Champions League. Secondo la metrica degli Expected Goals, Mignolet ha prevenuto più gol in base alla qualità dei tiri che ha affrontato rispetto a qualsiasi altro portiere in questa stagione (4.9 xG, 0 gol subiti).

Mehdi Taremi ha preso parte a quattro gol nelle ultime due presenze di Champions League con il Porto (due gol, due assist), tanti quanti nelle prime 13 gare complessive della competizione.

Dove vedere Bruges-FC Porto di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bruges-FC Porto si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 26 ottobre.

Bruges-FC Porto è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League