Eintracht Francoforte - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Marseille sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Eintracht Francoforte-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Eintracht Francoforte ha una percentuale di vittorie del 100% contro il Marsiglia nelle competizioni europee, grazie a due successi nella fase a gironi di Europa League nel 2018/19 e uno nella seconda giornata di questa Champions League.

Il Marsiglia ha perso le ultime cinque trasferte in Germania nelle maggiori competizioni europee, senza mai trovare il gol nel parziale. La sua unica vittoria esterna contro avversarie tedesche in queste competizioni è stata nel dicembre 2011 in Champions League contro il Borussia Dortmund, per 3-2.

L'Eintracht Francoforte ha vinto il 100% degli incontri casalinghi contro squadre francesi in competizioni europee, trovando il successo in tutte e cinque le partite contro squadre diverse (Monaco, Sochaux, Bordeaux, Marsiglia e Strasburgo).

Il Marsiglia ha vinto le ultime due partite di Champions League – entrambe contro lo Sporting Lisbona – e cercherà di registrare tre successi di fila per la prima volta da ottobre-dicembre 2010, quando arrivò a quattro, sotto la gestione di Didier Deschamps.

L'unica vittoria dell'Eintracht Francoforte in questa Champions League è arrivata nella gara d’andata contro il Marsiglia (1N, 2P), 1-0 all'Orange Vélodrome. In quella partita i tedeschi hanno effettuato 14 tiri, dei quali sette nello specchio - più rispetto ad ogni altro incontro che hanno giocato nel torneo in corso - nonostante abbiano registrato il loro possesso palla medio più basso in una singola gara nell’edizione 2022/23 (39%).

La vittoria del Marsiglia contro lo Sporting Lisbona nell’ultima trasferta ha interrotto una serie di nove sconfitte esterne consecutive in Champions League; inoltre, i due gol segnati nel successo per 2-0 sono stati solo uno in meno di quelli messi a segno in tutte le nove sconfitte precedenti messe insieme (3).

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, solo l'RB Salisbrugo (160) ha effettuato più azioni difensive alte del Marsiglia (144). Questa metrica raccoglie tutte le azioni difensive che vengono eseguite al di fuori del terzo di campo difensivo.

Mario Götze dell'Eintracht Francoforte potrebbe giocare la sua 50ª partita da titolare in Champions League in questo incontro (attualmente a 49 presenze da titolare su 65 gare giocate). Dei 25 gol in cui è stato coinvolto nella competizione (12 gol, 13 assist), 21 sono arrivati in incontri giocati da titolare.

Nessun giocatore dell'Eintracht Francoforte ha effettuato più tiri (9) o creato più occasioni (5) di Jesper Lindstrøm in questa Champions League; l'attaccante danese ha segnato il gol vittoria nella gara d’andata di questa stagione contro il Marsiglia.

Nuno Tavares del Marsiglia ha portato a buon fine più dribbling di qualsiasi altro terzino in questa Champions League (10), mentre Theo Hernández (50) è l'unico terzino che ha effettuato più movimenti palla al piede del portoghese (46).

Dove vedere Eintracht Francoforte-Marseille di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

