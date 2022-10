LIVE INTER - VIKTORIA PLZEN 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Chiusura di fisico di Tijani su Calhanoglu, si lamenta il turco per una spinta non necessaria.19:08

Ripartenza Inter, Barella cerca il filtrante per Dumfries, l'esterno non arriva per il cross prima che la sfera passi la linea di fondo.18:53

Errore in fase di uscita per l'Inter, non riesce a sfruttare l'occasione Vlkanova.18:51

Angolo per l'Inter: Calhanoglu per Srkiniar, allontana la difesa del Viktoria Pilzen.18:49

Inter in maglia nerazzurro, Viktoria Plzen in completo bianco.18:46

Bílek sceglie Bassey e non Chory in avanti, alle sue spalle il duo Vlkanova e Jirka. In difesa dovrebbero essere tre i centrali, con Tijani a sinistra e Mosquera tutta fascia da quinto.18:23

Inzaghi, squalificato, opta per Acerbi e non de Vrij al centro della difesa, confermato il resto dell'undici con Lukaku e Gosens che partiranno dalla panchina.18:22

L'unico confronto andato in scena finora in Europa tra Inter e Viktoria Plzen è quello che si è giocato nel secondo turno della fase a gironi di questa Champions League, terminato con la vittoria in trasferta dei nerazzurri per 2-0.16:57

L'Inter si gioca la qualificazione per gli ottavi di Champions in questa sfida a San Siro con il Viktoria Plzen: con una vittoria la squadra di Inzaghi passerebbe il turno, obbligando il Barcellona di Xavi all'Europa League.16:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Viktoria plzen? La gara tra Inter e Viktoria plzen si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Inter - Viktoria plzen? L'arbitro del match sarà Andreas Ekberg Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Viktoria plzen sarà Bastian Dankert Dove si gioca Inter - Viktoria plzen? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Viktoria plzen? Stadio Giuseppe Meazza Quale è la classifica del girone C? Questa la classifica del girone C dopo 4 giornate giocate: Bayern Monaco 12 punti, Inter 7 punti, Barcellona 4 punti, Viktoria Plzen 0 punti. Chi trasmette la partita Inter - Viktoria plzen? La partita tra Inter e Viktoria plzen verrà trasmessa da Amazon Prime Video Qual'è il risultato di Inter - Viktoria Plzen? Al 23° minuto del primo tempo il risultato di Inter - Viktoria Plzen è 0-0

PREPARTITA

Inter – Viktoria Plzen è valevole per la quinta e penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone C. La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter – Viktoria Plzen sarà Andreas Ekberg coadiuvato da Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dopo 4 giornate il girone C vede in testa il Bayern Monaco a punteggio pieno con1 2 punti, seguito dall’Inter con 7 punti, Barcellona 4 punti e Viktoria Plzen 0 punti. Sfumata per un soffio la qualificazione agli ottavi al Camp Nou, dove l’Inter ha pareggiato per 3-3, la squadra neroazzurra ha il destino nelle proprie mani. Essendo in vantaggio negli scontri diretti con il Barcellona, l’Inter si qualifica agli ottavi se vince una delle ultime due partite in casa contro il Viktoria Plzen o in trasferta contro il Bayern Monaco, indipendentemente dal risultato del Barcellona, oppure se pareggia una delle due partite contro Viktoria Plzen o Bayern Monaco e il Barcellona pareggia almeno una delle due gare rimaste oppure se il Barcellona perde una delle ultime due partite da giocare.

Inzaghi per la partita recupera Lukaku che partirà dalla panchina. L’attacco sarà composto dalla coppia Dzeko e Lautaro Martinez, mentre in difesa si giocano una maglia De Vrij e Acerbi, con l’olandese attualmente favorito.

Probabili formazioni Inter-Viktoria Plzen

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Holik; Chory. All.: Bilek

Dove vedere Inter-Viktoria Plzen in diretta TV e streaming

Inter-Viktoria Plzen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz’ora prima) del 26 ottobre. In TV e streaming il match sarà visibile sulla piattaforma Amazon tramite Amazon Prime Video.