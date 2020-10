LIVE SHAKHTAR DONETSK - INTER 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lukaku entra in area di rigore e calcia a rete trovando la pronta respinta di Trubin. Sulla respinta corta dell'estremo difensore ucraino, si avventa nuovamente il belga che rimette la palla al centro per l'accorrente Barella. Il centrocampista nerazzurro calcia potentemente scheggiando la traversa.19:14

Problemi muscolari per Dentinho. Gioco fermo. L'attaccante brasiliano non sembra in grado di proseguire la partita.19:08

Calcio d'angolo dalla destra in area di Marlos. Lukaku, in proiezione difensiva, svetta allontanando la palla dall'area.19:01

Conte sceglie il modulo 3-4-1-2 optando per il tandem offensivo formato da Lukaku e Sanchez con alle loro spalle nel ruolo di trequartista Barella. A centrocampo, scelti Vidal e Brozovic con i ristabiliti Young e Hakimi sulle corsie laterali. In difesa, l’allenatore dei nerazzurri schiera De Vrij con D’Ambrosio e Bastoni. Solo panchina per Eriksen.18:49

Luis Castro, dopo la vittoria in terra spagnola, conferma lo stesso undici visto al Bernabeu. Davanti al giovane e talentuoso estremo difensore Trubin, troviamo Bondar e Khocholav a guidare la difesa con Dodô e Korniienko sulle fasce. In mediana, il capitano Marlos con Maycon mentre alle spalle dell’unica punta Dentinho agiranno i soliti Tetê, Marcos Antonio e Salomon.18:49

Lo Shakhtar Donetsk non ha vinto nei tre precedenti incontri con l'Inter in tutte le competizioni (1N, 2P), con questo che è il primo scontro in Champions League.18:46

Gli ucraini, dopo aver clamorosamente battuto per 3-2 il Real Madrid, vogliono consolidare il primato nel girone infliggendo una sconfitta ai nerazzurri e continuando al meglio il proprio percorso in Champions League.18:45

Shakhtar Donetsk - Inter è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone B.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Metalist Stadium di Kharkiv. Arbitro dell'incontro sarà il bulgaro Georgi Kabakov al suo esordio in Champions League.

L'Inter di Conte cerca la sua prima vittoria in Champions League 2020/2021 dopo il pareggio per 2-2 all'esordio contro il Borussia Monchengladbach. Non sarà facile dato che di fronte ha la rocciosa squadra ucraina che all'esordio ha vinto a sorpresa contro il Real Madrid per 3-2. L'Inter si trova in un buono stato di forma: nell'ultima partita di campionato ha vinto in trasferta contro il Genoa per 2-0 con i gol di Lukaku e D'Ambrosio.

Probabili formazioni

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniieko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Dentinho. All: Luis Castro

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; R.Lukaku, L.Martinez. All: Conte

Dove vedere Shakhtar Donetsk - Inter di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk - Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

La partita sarà visibile sulla piattaforma in TV in esclusiva su Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now TV.

