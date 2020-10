LIVE BRUGES - LAZIO 1-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Club Brugge e Lazio, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.11:32

Test già molto importante per la Lazio che arriva in Belgio in piena emergenza ma consapevole che un successo potrebbe rivelarsi quasi decisivo ai fini della qualificazione dopo le vittorie di biancocelesti e belgi maturate nella partita d'esordio.19:51

Primo confronto in gare ufficiali tra le due formazioni; non sorridono però i due precedenti europei disputati in Belgio dai capitolini terminati con le vittorie di Anderlecht e Zulte Waregem.20:16

Formazioni ufficiali e Club Brugge in campo col 3-5-2: Mignolet - Mata, Kossounou, Deli - Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol - Dennis, De Ketelaere. A disposizione: Horvath, Balanta, Krmencik, Lang, Schrijvers, RIcca, Okereke, Badji, Mechele.20:52

Lazio in campo col medesimo 3-5-2: Reina - Patric, Hoedt, Acerbi - Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares - Correa, Caicedo. A disposizione: Furlanetto, Alia, Pereira, Bertini, Czyz, Franco, Pica, Muriqi.21:01

Scelte quasi obbligate per Inzaghi che perde tra gli altri Immobile, Luis Alberto e Leiva. In attacco dentro Caicedo al fianco del confermato Correa mentre a centrocampo rientra Milinkovic-Savic e maglia da titolare per Parolo in cabina di regia. Reparto arretrato già visto contro il Bologna con Hoedt, Patric e Acerbi a protezione di Reina.20:08

Schieramento a specchio per Clement che propone una linea difensiva a tre orchestrata dall'ivoriano Kossounou con Sobol che si alza sulla linea dei centrocampisti a formare un robusto pacchetto a cinque. In attacco conferme per il tandem visto contro lo Zenit con Dennis al fianco di De Ketelaere.20:51

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio dell'inglese Taylor.20:54

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Lazio.21:01

3' Fase di studio in avvio con le due squadre che si affrontano in zona mediana.21:03

4' Primo guizzo di Correa che scappa in profondità e arrivato al limite dell'area trova lo spazio per la conclusione. Sinistro rasoterra che non impensierisce Mignolet.21:13

6' Errore in impostazione di Mata che non trova DIatta. Riparte la Lazio che però ora fatica a gestire il possesso della sfera.21:07

8' Schieramenti in campo che favoriscono i duelli uno contro uno già da queste prime battute del match.21:10

10' Corner ben calciato da Former che mette in apprensione la difesa biancoceleste, allontana poi Hoedt senza troppi complimenti.21:11

12' Buon momento dei padroni di casa che costringono la Lazio nella propria metà campo.21:12

14' GOL! Club Brugge-LAZIO 0-1. Rete di Correa. L'argentino riceve da Marusic al limite dell'area e lascia partire un sinistro a giro sul palo lontano che supera Mignolet.



Guarda la scheda del giocatore Joaquín Correa21:16

16' Gol che regala fiducia e convinzione ad una Lazio brava a trovare la rete nel momento migliore dei belgi.21:18

18' Traversone di Acerbi e colpo di testa di Caicedo che termina un metro largo. Lazio però sempre pericolosa una volta trovata la profondità alle spalle dei centrocampisti di casa.21:19

20' Azione avvolgente del Club Brugge che esplora il limite dell'area senza però trovare la giocata giusta per arrivare davanti a Reina.21:21

22' Prende in mano il centrocampo la Lazio che muove bene palla ed elude il pressing dei padroni di casa.21:23

23' Occasione Club Brugge! Cross in area di Diatta e deviazione di Patric in zona De Ketelaere che non trova la porta da ottima posizione.21:26

25' Squadre lunghe ora col Club Brugge però più propositivo dopo l'occasione appena sciupata da De Ketelaere.21:27

27' Imbucata di Vanaken per Dennis ben schermata da Hoedt. Rimane in attacco la squadra di Clement.21:29

29' Rimessa laterale guadagnata da Correa che permette alla linea difensiva biancoceleste di alzare il baricentro dopo diversi minuti di pressione del Club Burgge.21:31

32' Cartellino giallo per Diatta, autore di un intervento falloso ai danni di Fares.21:32

33' Cross mancino di Marusic che spiove in area di rigore, Caicedo e Akpa-Akpro si disturbano un po' e sciupano una buona occasione.21:34

35' Cartellino giallo per Fares che atterra fallosamente Diatta sull'out di destra.21:35

37' Malinteso tra Diatta e Dennis che perdono il possesso della sfera. Lazio che lascia il possesso palla ai padroni di casa che però faticano ad arrivare nell'area di rigore biancoceleste.21:38

39' Sugli sviluppi di un corner avversario, ripartenza di Marusic che accomoda al limite dell'area per Fares. Sbaglia il controllo l'ex Spal e l'azione sfuma.21:40

40' Controllo VAR per Taylor che analizza un contatto nell'area biancoceleste avvenuto durante il corner appena raccontato.21:59

40' Calcio di rigore per il Club Brugge! Taylor comanda la massima punizione per un fallo in area di Patric ai danni di Rits.22:00

40' Cartellino giallo per Patric, autore dell'intervento falloso che ha generato il calcio di rigore.22:00

42' GOL! CLUB BRUGGE-Lazio 1-1! Rete di Vanaken. Esecuzione glaciale di Vanaken che spiazza Reina e ristabilisce la parità.21:42

43' Problemi per Caicedo che rimane a terra dolorante nel cuore dell'area di rigore avversaria. Staff medico biancoceleste in campo.21:44

45' Cartellino giallo per Hoedt, autore di un intervento falloso in scivolata su Dennis.21:46

45'+1' Tre minuti di recupero.21:46

45'+3' Parolo allarga per Akpa-Akpro che calcia dal limite dell'area. Pallone che termina sul fondo sotto lo sguardo attento di Mignolet.21:49

45'+4' Finisce il primo tempo, Club Brugge-Lazio 1-1.21:49

Prima frazione che si chiude in parità per effetto delle reti di Correa in apertura e di Vanaken su rigore nel finale. Partita equilibrata coi belgi però più propositivi mentre la Lazio appare attenta in fase di non possesso e potenzialmente pericolosa in campo aperto.21:54

Inzaghi ha di che rammaricarsi per la rete subita nel finale che rimette in bilico un match tutto sommato ben gestito dai suoi ragazzi. Da verificare nella ripresa la tenuta fisica dei capitolini che hanno davvero poche opzioni in panchina.21:56

45' Sostituzione nella Lazio, entra Pereira ed esce Patric.22:06

45' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dal Club Brugge.22:08

47' Cambio di Inzaghi che genera lo spostamento di Parolo nel terzetto difensivo col neo entrato Pereira interno di centrocampo e Akpa-Akpro in cabina di regia.22:12

49' Partono forte i belgi che muovono palla nella metà campo biancoceleste.22:12

51' Buon recupero difensivo di Fares che si oppone all'incursione di De Ketelaere e guadagna la rimessa dal fondo. 22:12

52' Occasione Club Brugge! Dennis si presenta in area di rigore ma è provvidenziale l'uscita bassa di Reina che intercetta la conclusione ravvicinata dell'attaccante di casa.22:16

54' Vanaken controlla in area e cerca un difficile sinistro a giro sul secondo palo. Pallone sul fondo ma buona chance sciupata dai padroni di casa che ora alzano la pressione.22:16

56' Sostituzione nella Lazio, entra Muriqi ed esce Fares.22:17

57' Cambio offensivo per la Lazio che si risistema con una linea difensiva a quattro e Correa largo a sinistra nel centrocampo alle spalle di Muriqi e Caicedo.22:24

58' Cartellino giallo per Akpa Akpro, autore di un intervento falloso ai danni di Vanaken.22:19

60' Lancio dalle retrovie per Dennis che però non riesce ad arrivare sul pallone. Cambio tattico di Inzaghi che sembra aver beneficiato la Lazio ora più alta e intraprendente.22:22

62' Muriqi lavora palla sulla trequarti e allarga per Acerbi che si inserisce bene ma sbaglia il successivo traversone in area.22:23

64' Occasione Club Brugge! Inserimento a rimorchio di Rits che colpisce di testa nel cuore dell'area di rigore. Deviazione in tuffo di Reina che mette in campo tutta la sua reattività.22:26

66' Altra occasione per il Club Brugge! Cross dal fondo di Diatta, Dennis non riesce nella deviazione ma pallone buono per Sobol che colpisce nei pressi del secondo palo senza trovare lo specchio della porta.22:27

68' Cambio nella Lazio, entra Czyz ed esce un acciaccato Caicedo.22:29

69' Cartellino giallo per Dennis che atterra fallosamente Milinkovic-Savic.22:30

71' Calcio di punizione guadagnato da Czyz nei pressi della linea laterale. Occupano l'area di rigore i saltatori di Inzaghi.22:32

71' Calcio piazzato di Pereira che Milinkovic-Savic non riesce ad indirizzare verso la porta. Riparte la squadra di casa a poco meno di venti minuti dal termine del match.22:33

73' Fase un po' confusa col Club Brugge che palesa i primi segni di stanchezza. Ancora nessun cambio operato da Clement.22:35

76' Cartellino giallo per Czyz che atterra fallosamente Diatta al limite dell'area di rigore.22:36