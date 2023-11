PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Newcastle United è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Newcastle United sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Paris Saint-Germain-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente del Paris Saint-Germain contro il Newcastle risale alla sconfitta per 4-1 nella seconda giornata di questa Champions League. È stata la sconfitta più pesante alla prima partita contro un avversario nella competizione da quando perse 3-0 contro il Chelsea nel settembre 2004.

In tutte le competizioni europee, il Newcastle ha vinto solo una delle sette trasferte in Francia (2N, 4P), con il successo che è stato un 4-0 a Sochaux nel novembre 2004 in Coppa UEFA.

Il Paris Saint-Germain ha perso sei delle ultime otto partite contro squadre inglesi in Champions League (2V), comprese le ultime due contro Manchester City (1-2) e Newcastle (1-4). Non ha mai perso tre partite consecutive contro squadre inglesi nelle competizioni europee.

Dopo la vittoria per 4-1 al St. James' Park, il Newcastle potrebbe diventare la prima squadra a vincere in casa e fuori contro il Paris Saint-Germain nella fase a gironi di Champions League dai tempi del CSKA Mosca nel 2004/05.

Il Paris Saint-Germain ha perso due delle ultime tre partite di Champions League (1V), inclusa quella contro il Milan. La squadra francese non perde due partite consecutive della fase a gironi nella stessa stagione della competizione dal 2004/05, quando era allenata da Vahid Halilhodzic (0-3 contro il Chelsea e 0-2 contro il CSKA Mosca nel settembre 2004).

Il Newcastle non ha ancora segnato fuori casa in Champions League, pareggiando 0-0 con il Milan nel primo turno e perdendo in trasferta contro il Borussia Dortmund (0-2). Ha tentato solo 16 tiri in queste due partite, mentre il totale degli Expected Goals è di appena 0.83.

Il Paris Saint-Germain ha concesso solo sette sequenze su azione di almeno 10 passaggi agli avversari in questa Champions League: il minor numero di qualsiasi altra squadra. Infatti, la squadra di Luis Enrique ha il valore di PPDA (passaggi avversari per azione difensiva) più bassa di qualsiasi altra squadra nella competizione nel 2023/24 (8.5).

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery è il giocatore che ha realizzato più assist in questa stagione di Champions League (tre, insieme a Bukayo Saka). L'ultimo teenager a fornire più di tre assist in una singola edizione della competizione è stato il suo attuale compagno di squadra Kylian Mbappé nel 2018/19 (quattro).

Sette diversi giocatori del Newcastle hanno segnato o fornito un assist in questa Champions League (quattro marcatori, tre assistmen), tutti e sette hanno avuto almeno una partecipazione attiva nella prima partita contro il Paris Saint-Germain al St. James' Park.

Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain guida i giocatori di questa Champions League per movimenti in avanti palla al piede di oltre 10 metri (43). Infatti, ha portato avanti la palla più di qualsiasi altra ala nella competizione nel 2023/24 (808 metri).

Dove vedere Paris Saint-Germain-Newcastle United di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Newcastle United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Paris Saint-Germain-Newcastle United è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

