DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Young boys - Stella rossa? La gara tra Young boys e Stella rossa si giocherà martedì 28 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Young boys - Stella rossa? L'arbitro del match sarà Danny Makkelie Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Young boys - Stella rossa sarà Clay Ruperti Dove si gioca Young boys - Stella rossa? La partita si gioca a Bern In che stadio si gioca Young boys - Stella rossa? Stadio Wankdorf Chi trasmette la partita Young boys - Stella rossa? La partita tra Young boys e Stella rossa verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

Young Boys - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Stella Rossa sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Young Boys-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Young Boys ha affrontato la Stella Rossa più spesso di qualsiasi altra squadra in tutte le competizioni europee (cinque, qualificazioni incluse), senza riuscire a vincere nessuna di queste cinque partite (4N, 1P).

Questa sarà la prima trasferta in Svizzera in una principale competizione europea per la Stella Rossa dopo la vittoria per 4-1 sul Grasshopper nella Coppa dei Campioni 1990/91. Non ha vinto nessuna delle altre quattro trasferte in terra svizzera (2N, 2P).

Lo Young Boys è alla ricerca della prima vittoria in Champions League da settembre 2021 (2-1 contro il Manchester United), non essendo riuscito a vincere nessuna delle ultime nove partite nella competizione (3N, 6P). 11 delle ultime 13 vittorie nelle principali competizioni europee sono state in partite casalinghe.

La Stella Rossa non vince fuori casa in Coppa dei Campioni/Champions League dal marzo 1992, quando vinse 2-0 in casa del Panathinaikos. Infatti, ha perso ciascuna delle ultime nove trasferte nelle due competizioni con un punteggio complessivo di 6-31.

Tra tutte le squadre partecipanti a questa Champions League, lo Young Boys è quella che attualmente non mantiene la porta inviolata da più tempo nella competizione: ha subito gol in tutte e 16 le partite finora disputate.

Nell'incontro di andata di questa stagione tra Young Boys e Stella Rossa (pareggio per 2-2), sono stati registrati 38 tiri e 15 tiri in porta tra le due squadre. Infatti, il valore combinato di 5.4 xG è stato il più alto in una singola partita di Champions League in questa stagione.

Young Boys (40.2%) e Stella Rossa (38.5%) sono due delle tre squadre con la media di possesso palla più bassa in questa stagione di Champions League (Union Berlino – 31.5%), mentre nessuna squadra ha avuto meno sequenze di almeno 10 passaggi su azione rispetto alla Stella Rossa (12, così come l'Union Berlino).

La Stella Rossa è la squadra che ha registrato il minor numero di passaggi in media per sequenza su azione (2.5) in questa Champions League. Infatti, il tempo medio delle loro sequenze su azione è di soli 6.9 secondi, il più breve di qualsiasi squadra nella competizione nel 2023/24.

Il portiere dello Young Boys Anthony Racioppi ha subito 11 gol in questa Champions League, nonostante abbia affrontato un valore di xG in porta totale di 14. Con tre gol sventati in base alla qualità dei tiri in porta subiti, solo un portiere ha un dato migliore rispetto a lui nel torneo finora (+3.5 per Anatolii Trubin del Benfica – sette subiti su 10.5 xGoT affrontati).

La Stella Rossa ha ricevuto 17 cartellini gialli nelle quattro partite di questa Champions League, con una media di 4.3 ammonizioni a partita. Questo valore equivale già al massimo raggiunto per questa squadra in una singola stagione nella competizione (17 in sei partite nel 2018/19).

Dove vedere Young Boys-Stella Rossa di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Young Boys-Stella Rossa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Young Boys-Stella Rossa è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

