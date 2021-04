LIVE PARIS SAINT-GERMAIN - MANCHESTER CITY 1-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Cancelo semina il panico al limite e poi allarga per Foden. Cross a centro area dell'inglese troppo lungo per tutti.22:09

Più possesso palla da parte del City che però crea poco e soffre le giocate in velocità di Di Maria e Neymar; ripresa tutta da vivere con Guardiola che potrebbe ricorrere alla panchina per cambiare le sorti del match.21:53

Foden pesca De Bruyne in area. Stop e cross rasoterra del belga su cui è attento Bakker in chiusura.21:39

Florenzi lancia in profondità Di Maria che però viene anticipato da Ederson. Squadre lunghe in questa fase.21:36

Traversone di Florenzi deviato in calcio d'angolo dalla difesa inglese. Più PSG che City in questa fase.21:27

Occasione Manchester City! Cancelo controlla sulla trequarti e scodella sul secondo palo. Bernardo Silva interviene in acrobazia e costringe Navas alla deviazione in corner.21:22

Lungo fraseggio del CIty che però non guadagna campo complice l'attenta fase di non possesso del PSG.21:10

Errore di Gundogan che sbaglia la trasmissione in area per Mahrez. CIty che come prevedibile tiene in mano il pallino del gioco.21:07

Mahrez imbuca in area per De Bruyne che lascia sfilare il pallone ma viene anticipato da Marquinhos poco prima di caricare il destro. Riparte il PSG.21:05

Primo squillo di Neymar che riceve da Mbappé, entra in area e libera il mancino. Conclusione centrale che non preoccupa Ederson.21:04

Buone notizie per Pochettino che recupera Marquinhos in una difesa a quattro completata da Kimpembe, Florenzi e Bakker, preferito a Diallo; in mediana diga formata da Paredes e Gueye mentre alle spalle di Mbappé spazio per Di Maria, Verratti e Neymar.20:10

Il primo round di questa affascinante sfida si gioca al Parco dei Principi di Parigi. Padroni di casa che dopo aver eliminato Barcellona agli ottavi e i campioni in carica del Bayern Monaco ai quarti affrontano l'ultimo ostacolo che li separa dalla seconda finale consecutiva; gli inglesi invece sono reduci dai successi su Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund e cercano di arrivare all'ultimo atto del torneo per conquistare il primo trofeo internazionale della gestione Guardiola.20:09

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Manchester City è valevole per l'andata della semifinale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 28 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Arbitro dell'incontro sarà il tedesco Felix Brych.

Il PSG nei quarti di finale ha eliminato il Bayer Monaco, detentrice del trofeo, grazie alla vittoria per 3-2 a Monaco che ha permesso alla squadra francese di accedere alle semifinali nonostante la sconfitta per 1-0 in casa. Il Manchester City invece ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund grazie ad un duplice 2-1 in casa e trasferta.

Il Manchester City di Pep Guardiola è saldamente al comando della Premier League con 10 punti di vantaggio sul Manchester United: inoltre ha vinto, domenica 25 aprile, la Coppa di Lega, la quarta di fila, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Tottenham. Tutti disponibili per Guardiola che potrà cosi' scegliere la formazione migliore.

Il PSG, dopo aver eliminato la corazzata tedesca del Bayer Monaco, è considerata la favorita al titolo. In campionato si trova seconda ad un punto dal Lille, mentre in Coppa di Francia giocherà contro il Montpellier in semifinale l'11 maggio. Pochettino non sa ancora se potrà contare sulla sua stella Mbappé, uscito per infortunio al ginocchio nella sfida contro il Metz.

Probabili formazioni



PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

