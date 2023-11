Il Real Madrid non ha mai perso contro il Napoli nei precedenti cinque confronti europei (4V, 1N), vincendo tutte le tre partite di Champions League (due nel 2016-17 e quella della seconda giornata in questa stagione). 15:49

Le scelte di Mazzarri: gioca Simeone nel ruolo di centravanti con Osimhen e Raspadori inizialmente in panchina. In difesa Juan Jesus come terzino sinistro, mentre in porta torna Meret.20:33

Le scelte di Ancelotti: non c'è Vinicius, dunque spazio a Brahim Diaz al fianco di Rodrygo con il solito Bellingham a supporto. Anche out Modric, ci sarà Ceballos a centrocampo con Valverde e Kroos.20:32

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Napoli? La gara tra Real madrid e Napoli si giocherà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Real madrid - Napoli? L'arbitro del match sarà François Letexier Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Napoli sarà Jerome Brisard Dove si gioca Real madrid - Napoli? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Napoli? Stadio Santiago Bernabéu Quale è la classifica del girone C? Questa la classifica del girone C dopo 4 giornate giocate: Real Madrid 12 punti, Napoli 7 punti, Sporting Braga 3 punti, 1. FC Union Berlin 1 punto. Chi trasmette la partita Real madrid - Napoli? La partita tra Real madrid e Napoli verrà trasmessa da Amazon Prime Video

PREPARTITA

Real Madrid-Napoli è valevole per la quinta partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 21.00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid-Napoli è il francese François Letexier coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

Attualmente la classifica del Girone C dice: Real Madrid 12 punti, Napoli 7, Sporting Braga 3, Union Berlino 0. Il Real Madrid è già ampiamente qualificato e una vittoria o un pareggio stasera garantirà agli spagnoli il passaggio del turno come prima del girone. Il Napoli, che fino a un turno fa sembrava sicurissimo del passaggio agli ottavi, oggi deve guardarsi alle spalle perché i portoghesi, impegnati in casa contro l’Union Berlino, vincendo potrebbero pericolosamente avvicinarsi in classifica, mettendo pressione agli azzurri partenopei, rimandando tutto allo scontro diretto della sesta giornata. Se invece stasera il Napoli espugnasse il Bernabeu, oltre che scrivere una pagina da antologia calcistica, si garantirebbe il passaggio del turno con una partita di anticipo.

Per il match di stasera Ancelotti sembra intenzionato a fare un po’ di turnover, vista la lunghissima serie di infortuni che ha colpito le merengues. L’undici che dovrebbe scendere in campo è comunque di livello stellare con una coppia difensiva Alaba-Rudiger e una mediana Kroos-Bellingham da far paura. Nel Napoli solito 4-3-3: centrocampo titolare mentre in avanti è probabile l’utilizzo di Simeone in avvio con Osimhen che parte ancora dalla panchina.

Probabili formazioni Real Madrid-Napoli

Real Madrid (4-3-1-2) – Lunin; Carvajal, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

Napoli (4-3-3) – Meret; Juan Jesus, Rrahmani, Natan, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Simeone, Politano. Allenatore: Mazzarri.

Dove vedere Real Madrid-Napoli in diretta TV e streaming

Real Madrid-Napoli è trasmessa in esclusiva assoluta da Amazon Prime Video