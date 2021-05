Guardiola rinuncia a Rodri a centrocampo per schierare un undici offensivo con Sterling e Mahrez sulle fasce, Fodern e de Bruyne ad alternarsi da falso nueve. In difesa Zinchenko preferito a Cancelo.20:17

È la partita che chiude la stagione, la partita piú attesa dell'anno: Manchester City e Chelsea si affrontano all'Estádio do Dragão con in palio la Champions League.20:07

PREPARTITA

Manchester City - Chelsea è valevole per la finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 maggio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di Manchester City - Chelsea sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Cambio in corsa per la sede che ospiterà la partita tra club più importante dell'anno: la partita si sarebbe dovuta giocare allo 'Stadio Ataturk' di Istanbul ma il veto posto dal governo inglese, che ha inserito la Turchia nella lista delle destinazioni vietate a causa dell'emergenza Covid-19, ha condotto gioco forza verso il cambio di nazione e stadio. La sceltà è ricaduta sullo stadio Dragão di Oporto che già l'anno scorso aveva ospitato la Final Eight.

Confermato il numero di spettatori che potranno assistere dal vivo al match: saranno 12.000 suddivisi tra le due tifoserie.

Il Manchester City arriva alla finale dopo aver avuto la meglio sul PSG, quella che molti hanno considerato la vera finale: vittoria per 2-1 in Francia e 2-0 in casa. Il Chelsea invece arriva in finale grazie alla vittoria contro il Real Madrid di Zidane: dopo il pareggio 1-1 a Madrid i Blues si sono sbarazzati della squadra spagnola per 2-0 a Londra.

E' stata per ora un'annata perfetta quella della squadra di Guardiola: prima in Premier League e vincitore della Coppa di Lega. Triplete quindi ancora possibile per il Manchester City che si presenta alla sua prima finale di Champions ancora più motivata. Il Chelsea invece in Premier League si è classificato 4° qualificandosi per la prossima Champions League.

Probabili Formazioni



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere Manchester City-Chelsea

Manchester City-Chelsea si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 maggio. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Mediset Canale 5 mentre sul satellite ed in streaming da Sky.