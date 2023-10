DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Copenaghen - Bayern monaco? La gara tra Copenaghen e Bayern monaco si giocherà martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Copenaghen - Bayern monaco? L'arbitro del match sarà Orel Grinfeeld Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Copenaghen - Bayern monaco sarà Roi Reinshreiber Dove si gioca Copenaghen - Bayern monaco? La partita si gioca a Copenhagen In che stadio si gioca Copenaghen - Bayern monaco? Stadio Parken Chi trasmette la partita Copenaghen - Bayern monaco? La partita tra Copenaghen e Bayern monaco verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual è il risultato di Copenaghen - Bayern Monaco? Al 13° minuto del primo tempo il risultato di Copenaghen - Bayern Monaco è 0-0

PREPARTITA

Copenaghen - Bayern Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Bayern Monaco sarà Orel Grinfeeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al VAR invece ci sarà Roi Reinshreiber.

Copenaghen-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Copenaghen non ha mai ottenuto il successo nei 12 incontri giocati contro squadre tedesche contando tutte le competizioni (4N, 8P). Questo sarà il primo incontro tra la squadra danese e il Bayern Monaco in gare ufficiali.

Il Bayern Monaco ha perso le ultime due trasferte contro squadre danesi contando tutte le competizioni, compresa l’ultima contro il Brøndby nel settembre 1998. La squadra bavarese ha raggiunto comunque la finale in quell’edizione, perdendo l’atto conclusivo contro un’avversaria dell’attuale gruppo A, il Manchester United.

Il Copenaghen ha pareggiato le ultime cinque gare interne nella UEFA Champions League, realizzando e subendo un gol nei 450 minuti di gioco. La squadra danese non perde da sei incontri davanti ai propri tifosi nella competizione (1V, 5N): l’ultima formazione in grado di ottenere il successo in trasferta contro questa squadra nel torneo è stata il Real Madrid nel dicembre 2013.

Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 17 trasferte nella fase a gironi della UEFA Champions League (15V, 2N), ottenendo i tre punti in ognuna delle ultime sei gare esterne. Se la squadra tedesca riuscirà ad evitare la sconfitta in questa sfida, stabilirà il nuovo record d’imbattibilità esterna nella fase a gironi della competizione, superando il precedente primato di 17 gare esterne senza sconfitta fatto registrare dal Barcellona tra novembre 2006 e ottobre 2012.

Il Copenaghen ha registrato un’espulsione in due degli ultimi tre incontri di UEFA Champions League (Elias Jelert vs Galatasaray nella prima giornata, Davit Khocholava vs Siviglia nell'ottobre 2022), dopo che aveva ricevuto un solo cartellino rosso nelle precedenti 30 gare nella competizione.

Il Bayern Monaco ha subito sette gol nelle ultime tre partite di UEFA Champions League, tra cui tre contro il Manchester United. Il maggior numero di gol subiti in quattro partite di fila nella competizione è nove, l’ultima volta nel periodo tra aprile e settembre 2017.

Il Copenaghen ha effettuato 16 recuperi offensivi contro il Galatasaray, più di qualsiasi altra squadra nel primo turno di questa edizione della UEFA Champions League, tra cui quello da cui è scaturito il gol di Mohamed Elyounoussi.

Leroy Sané del Bayern Monaco è stato direttamente coinvolto in 15 gol nelle ultime 11 presenze nella fase a gironi di UEFA Champions League (10 gol, 5 assist), segnando o fornendo un assist in ognuna delle ultime sei partite.

Mohamed Elyounoussi del Copenaghen ha segnato nelle ultime due presenze in UEFA Champions League, anche se queste realizzazioni sono avvenute a distanza l’una dall’altra di 5 anni e 197 giorni. Solo due norvegesi hanno segnato in tre gare di fila nella competizione: Karl-Petter Loken nel novembre 1995 e Erling Haaland (quattro diverse serie in cui ha segnato per tre o più partite).

Nella gara contro il Manchester United nel primo turno, Thomas Müller ha collezionato la sua 143ª presenza in UEFA Champions League, diventando il sesto giocatore più presente nella competizione, dopo Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177), Lionel Messi (163), Karim Benzema (152) e Xavi (151).

Dove vedere Copenaghen-Bayern Monaco di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Copenaghen-Bayern Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Copenaghen-Bayern Monaco è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

