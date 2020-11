Tutto confermato anche per Zidane che schiera Benzema al centro del suo tridente d'attacco con Asensio e Hazard. A centrocampio Valverde vince l'unico piccolo ballottaggio della vigilia con Modric mentre in difesa Luiz Vazquez e Mendy sulle fasce e la coppia Varane-Sergio Ramos al centro.20:12

Nessuna sopresa nell'undici di Conte che ripropone Perisic in attacco al fianco di Lautaro con Barella e Vidal in mediana con Brozovic. In difesa, rispetto al match col Parma, rientrano dal primo minuto D'Ambrosio e Bastoni ai lati di De Vrij.20:07

Partita cruciale per il destino europeo dei ragazzi di Conte chiamati al successo per dare una svolta ad un girone complicato dai due pareggi nelle prime due giornate; non sta meglio il Real Madrid che, dato come grande favorito del Gruppo B alla vigilia, ha ora l'obbligo dei tre punti per superare i nerazzurri e abbandonare l'attuale ultima posizione del girone.20:12

PREPARTITA

Real Madrid - Inter è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone B.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Alfredo Di Stéfano, chiamato Bernabeu, di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Inter sarà il francese Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà François Letexier.

Real Madrid ed Inter si trovano nel girone B insieme ad Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach. Dopo due giornate il girone è guidato a sorpresa dallo Shakhtar Donetsk con 4 punti. La partita di stasera, che termina il girone di andata della fase a gironi, è quasi un match in / out per la squadra di Zidane che si trova ultimo in classifica con 1 punto solo. Fondamentale anche per la squadra di Conte non perdere in quanto rischierebbe di trovarsi ultima nel girone a soli 2 punti.

L'Inter di Conte dovrà fare a meno di una delle sue stelle: Lukaku. L'attaccante purtroppo non ce l’ha fatta a recuperare per la sfida di Champions League. Al suo posto Conte dovrebbe schierare Perisic insieme a Lautaro Martinez, con Barella alle spalle delle due punte. A centrocampo sicuri del posto Vidal e Brozovic alle cui ali dovrebbero giocare Hakimi, ex della partita, e Young. Linea difensiva formata da D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni. Zidane, dal canto suo, ha grossi problemi in difesa: dovrebbe anche stasera giocare Lucas Vazquez esterno basso a destra. Modric dovrebbe partire dalla panchina, con un centrocampo quindi formato da Valverde, Casemiro e Kroos. In avanti Hazard e Asensio agiranno a supporto dell'unica punta Benzema.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte

Dove vedere Real Madrid-Inter

Real Madrid-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.