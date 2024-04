PREPARTITA

Bayern Monaco - Real Madrid è valevole per la Semifinali della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Real Madrid sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Bayern Monaco nella fase a gironi ha incontrato Manchester United, Copenaghen, Galatasaray e 1. FC Union Berlin superando il girone con 16 punti mentre il Real Madrid ha incontrato Napoli, Sporting Braga e 1. FC Union Berlin superando il girone con 18 punti.

Bayern Monaco-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bayern Monaco contro Real Madrid è la partita disputata più volte nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (26 precedenti), di cui 24 nelle fasi a eliminazione diretta della competizione, anche questo è un record tra due squadre.

È l'ottava volta che Bayern Monaco e Real Madrid vengono sorteggiati insieme in una semifinale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Dopo aver superato quattro dei primi cinque incroci tra il 1976 e il 2012, il Bayern è stato eliminato in ognuno degli ultimi due precedenti (2013-14 e 2017-18).

Il Bayern Monaco non ha vinto nessuno degli ultimi sette precedenti contro il Real Madrid, perdendone sei (1N). Si tratta della più lunga serie di partite consecutive senza vittoria, contro un singolo avversario, in una competizione europea per i tedeschi.

Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Bayern Monaco (0-4 nel 2013-14, 1-2 nel 2016-17 e 1-2 nel 2017-18), la più lunga serie di vittorie consecutive in casa della squadra tedesca, tra Coppa dei Campioni e Champions League. Infatti nessun’altra squadra ha mai vinto più gare di fila fuori casa contro il Bayern, tra le due competizioni.

Il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite di Champions League (7V 3N), tutte in questa stagione. Solo una volta i blancos hanno fatto registrare un'imbattibilità più lunga in una singola edizione della competizione: nel 2016-17 (11), quando poi vinsero il torneo.

Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 24 partite casalinghe in Champions League (20V, 3N) ed è imbattuto nelle ultime 15 (12V, 3N), da quando ha perso contro il Paris Saint-Germain nell'aprile 2021 (2-3).

Il Real Madrid ha segnato sette gol da attacchi diretti in questa Champions League, nessuno come gli spagnoli. Tra le squadre che si sono qualificate dalla fase a gironi, solo il Copenaghen (38.9) ha una distanza media di partenza inferiore a quella del Real Madrid (39.6), che determina quanto vicino alla propria porta recuperano in media il pallone su azione (in metri).

Harry Kane ha partecipato attivamente a 10 gol in 10 partite del Bayern Monaco in questa Champions League (sette gol, tre assist). Se dovesse segnare o fare un assist contro il Real Madrid, stabilirebbe un nuovo record per un giocatore inglese in una singola edizione della competizione (10 anche per David Beckham nel 1998-99 e 2001-02 e Steven Gerrard nel 2007-08).

Tra i giocatori che hanno tentato più di 50 dribbling in Champions League dall'inizio della scorsa stagione, i quattro con la più alta percentuale di riuscita sono tutti compagni di squadra al Bayern Monaco: Alphonso Davies (62,1%), Leroy Sané (60,3%), Jamal Musiala (60,2%) e Kingsley Coman (60,0%). Invece il giocatore con il maggior numero di dribbling completati nel torneo, nel periodo considerato, è Vinícius Júnior (68).

Jude Bellingham del Real Madrid è il giocatore che ha effettuato più pressioni ad alta intensità in questa Champions League (496). Nella gara di ritorno contro il Manchester City, l’inglese ha avuto una media di 1.2 pressioni ad alta intensità per minuto in campo (146 in totale); la media più alta per un giocatore che ha giocato 90 o più minuti in una partita del torneo.

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 aprile.

Bayern Monaco-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Semifinali della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

