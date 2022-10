LIVE BRUGES - ATLETICO MADRID 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bruges - Atletico madrid? La gara tra Bruges e Atletico madrid si giocherà martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Bruges - Atletico madrid? L'arbitro del match sarà István Kovács Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bruges - Atletico madrid sarà Bastian Dankert Dove si gioca Bruges - Atletico madrid? La partita si gioca a Brugge In che stadio si gioca Bruges - Atletico madrid? Stadio Jan Breydelstadion Chi trasmette la partita Bruges - Atletico madrid? La partita tra Bruges e Atletico madrid verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual'è il risultato di Bruges - Atletico Madrid? Al 0° minuto del primo tempo il risultato di Bruges - Atletico Madrid è 0-0

PREPARTITA

Bruges - Atletico Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Atletico Madrid sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Bruges-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Club Brugge è imbattuto in tutte e tre le gare casalinghe contro l'Atlético Madrid nelle competizioni europee (2V, 1N).

L'Atlético Madrid è rimasto imbattuto in entrambe le sfide di Champions League contro il Club Brugge nella fase a gironi 2018/19 (1V, 1N), con la partita in Belgio terminata a reti inviolate.

Il Club Brugge ha vinto solo una delle ultime 18 partite europee UEFA contro squadre spagnole (7N, 10P), un successo interno per 1-0 sul Valencia in Europa League nel febbraio 2010.

L'Atlético Madrid non ha mai vinto una partita europea in Belgio in sette precedenti (cinque in trasferta, due su campo neutro). I Colchoneros hanno giocato più partite nelle grandi competizioni europee su suolo belga senza mai trovare il successo rispetto a qualsiasi altro paese.

Dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen alla 1ª giornata, il Club Brugge potrebbe vincere due partite interne di fila in Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dall'ottobre 1990 (una serie di tre).

Il Club Brugge ha vinto le prime due partite di questa Champions League, infilando due successi consecutivi solo per la seconda volta nella competizione (dopo il novembre 2005). Potrebbe diventare la terza squadra belga a vincere tre gare consecutive di Champions League, dopo l’Anderlecht nel 2000 e il Gent nel 2015.

Il Club Brugge ha segnato con quattro giocatori (Nusa, Sowah, Jutglà e Skov Olsen) nella vittoria per 4-0 contro il Porto nella 2ª giornata, tutti di età pari o inferiore a 23 anni. È stata la prima squadra a riuscirci in una partita di Champions League dal novembre 2011, quando l'Ajax lo fece contro la Dinamo Zagabria (Lodeiro, de Jong, van der Wiel e Sulejmani).

Dopo aver segnato nella sua prima trasferta con l'Atlético Madrid in Champions League (v Lokomotiv Mosca nell'ottobre 2019), João Félix non ha trovato la rete in alcuna delle successive 11 gare esterne nella competizione. Il portoghese ha tentato 22 tiri, di cui 11 nello specchio, senza segnare durante questa serie.

Antonio Nusa del Club Brugge è diventato il giocatore più giovane ad aver trovato il gol all'esordio in Champions League nella vittoria contro il Porto alla 2ª giornata, a 17 anni e 149 giorni. Potrebbe diventare anche il più giovane a segnare in due presenze consecutive nella competizione, senza che nessun’altro ci sia mai riuscito prima di compiere 18 anni.

Ángel Correa è entrato dalla panchina in 35 occasioni con l'Atlético Madrid in Champions League, incluse le due partite di questa stagione. Dovesse subentrare a gara in corso, solo Ole Gunnar Solskjaer (42) avrà collezionato più presenze nella storia della competizione da subentrato (Correa eguaglierebbe Roque Santa Cruz a 36).

Dove vedere Bruges-Atletico Madrid di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bruges-Atletico Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Bruges-Atletico Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Bruges - Atletico Madrid tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League