(53) SZYMON CZYZ (C)

(7) ANDREAS PEREIRA (C)

(32) DANILO CATALDI (C)

(50) MARCO BERTINI (C)

(96) MOHAMED FARES (C)

(21) SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (C)

(77) ADAM MARUSIC (C)

(92) JEAN-DANIEL AKPA AKPRO (C)

(16) MARCO PAROLO (C)

(92) DANIIL SHAMKIN (C)

(17) ANDREY MOSTOVOY (C)

(19) ALEKSEY SUTORMIN (C)

(20) WENDEL (C)

(21) ALEKSANDR EROKHIN (C)

(18) YURI ZHIRKOV (C)

(14) DALER KUZYAEV (C)

(27) MAGOMED OZDOEV (C)

(5) WILMAR BARRIOS (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Zenit - Lazio è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone F.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:55 allo stadio Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo.

Arbitro di Zenit - Lazio sarà Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Rui Licínio Tavares e Paulo Soares. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Lazio e Zenit sono inserite nel girone F insieme a Bruges e Borussia Dortmund. Dopo due giornate la Lazio di Inzaghi guida il girone insieme al Bruges con 4 punti. Ad una lunghezza insegue il Borussia mentre lo Zenit è fermo a 0 punti.

Dove vedere Zenit - Lazio di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Zenit - Lazio si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now TV.

Il calendario completo di Champions League