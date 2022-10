LIVE SALISBURGO - DINAMO ZAGABRIA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Salisburgo - Dinamo zagabria? La gara tra Salisburgo e Dinamo zagabria si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Salisburgo - Dinamo zagabria? L'arbitro del match sarà Andris Treimanis Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Salisburgo - Dinamo zagabria sarà Tiago Martins Dove si gioca Salisburgo - Dinamo zagabria? La partita si gioca a Wals bei Salzburg In che stadio si gioca Salisburgo - Dinamo zagabria? Stadio Red Bull Arena Salzburg Chi trasmette la partita Salisburgo - Dinamo zagabria? La partita tra Salisburgo e Dinamo zagabria verrà trasmessa da Sky Sport 1, Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Salisburgo - Dinamo Zagabria? Al 32° minuto del primo tempo il risultato di Salisburgo - Dinamo Zagabria è 0-0

PREPARTITA

Salisburgo - Dinamo Zagabria è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Dinamo Zagabria sarà Andris Treimanis coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Salisburgo-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Salisburgo ha vinto entrambi i precedenti contro la Dinamo Zagabria nelle maggiori competizioni europee UEFA: 4-2 in casa e 5-1 in trasferta, nella fase a gironi dell’Europa League 2014/15.

La Dinamo Zagabria ha affrontato l'ultima volta il Salisburgo nei preliminari della Champions League 2016/17, eliminando gli austriaci con un punteggio complessivo di 3-2, inclusa la vittoria esterna per 2-1 a Salisburgo.

Il Salisburgo è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di Champions League, in cui ha collezionato tre vittorie e due pareggi. In caso di risultato utile contro la Dinamo Zagabria, i biancorossi registreranno la serie più lunga di gare interne senza sconfitta per una squadra austriaca nella competizione (sei partite), superando la striscia di cinque successi casalinghi dello Sturm Graz tra l’ottobre 1999 e il 2000.

La Dinamo Zagabria non vince una gara esterna di Champions League dal novembre 1998, quando si impose per 1-0 sul campo dell'Ajax. Da allora, la squadra croata ha disputato 19 trasferte nella competizione, pareggiandone tre e perdendo le altre 16.

Il Salisburgo ha pareggiato entrambe le sfide di questa Champions League e ha chiuso in parità tre delle ultime quattro nella competizione (1V): tanti segni X quanti quelli collezionati nelle precedenti 20 partite messe assieme, tra novembre 1994 e dicembre 2021 (7V, 3N, 10P).

L’ultima volta in cui la Dinamo Zagabria non ha subito gol in una trasferta di Champions League risale al settembre 1999: 0-0 all'Old Trafford contro il Manchester United. Da allora, i croati hanno incassato 52 reti nelle ultime 18 gare esterne della competizione (2.9 gol di media a partita).

Nei primi due turni di questa Champions League, nessuna squadra ha subito più recuperi offensivi della Dinamo Zagabria (33). Sul fronte opposto, il Salisburgo, invece, è soltanto una delle otto formazioni ad avere effettuato più di 100 recuperi offensivi (107), nella competizione, dall'inizio della scorsa stagione.

Il Salisburgo è la squadra che conta il minor numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questa Champions League: soltanto una, ovvero 46 in meno rispetto alla formazione che ne ha effettuate di più nelle prime due giornate dell’edizione in corso (Real Madrid, 47).

Mislav Oršić ha segnato in ciascuna delle ultime cinque partite disputate con la Dinamo Zagabria nelle maggiori competizioni europee (cinque gol), comprese le due gare di questa Champions League (due reti). Inoltre, l'attaccante croato ha firmato il 46% delle marcature della sua squadra (6/13) nei maggiori tornei europei dall'inizio della scorsa stagione.

Noah Okafor è andato a bersaglio in entrambe le sfide di questa Champions League con il Salisburgo (due gol) e potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore a segnare per tre match consecutivi con il club austriaco nella competizione, dopo Mërgim Berisha, nel dicembre 2020 (3) ed Erling Haaland nel novembre 2019 (5).

