LIVE SIVIGLIA - BORUSSIA DORTMUND 0-3 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) EMRE CAN (C)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Siviglia - Borussia dortmund? La gara tra Siviglia e Borussia dortmund si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Siviglia - Borussia dortmund? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Siviglia - Borussia dortmund sarà Marco Di Bello Dove si gioca Siviglia - Borussia dortmund? La partita si gioca a Sevilla In che stadio si gioca Siviglia - Borussia dortmund? Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán Chi trasmette la partita Siviglia - Borussia dortmund? La partita tra Siviglia e Borussia dortmund verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Siviglia - Borussia Dortmund? Al 48° minuto del primo tempo il risultato di Siviglia - Borussia Dortmund è 0-3

PREPARTITA

Siviglia - Borussia Dortmund è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - Borussia Dortmund sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Siviglia-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Siviglia e Borussia Dortmund si sono affrontate in precedenza in Champions League negli ottavi di finale della stagione 2020/21, con entrambe le partite che hanno visto entrambe le squadre andare a segno (2-3 per il Dortmund a Siviglia, 2-2 a Dortmund).

L'unica vittoria del Siviglia in quattro precedenti europei contro il Borussia Dortmund (2N, 1P) è arrivata nel settembre 2010 in Europa League, 1-0 in trasferta grazie a un gol di Luca Cigarini.

Il Borussia Dortmund ha vinto solo in una delle ultime 11 trasferte contro avversarie spagnole in Champions League (3N, 7P), ma quella vittoria è arrivata nella più recente, contro il Siviglia – 3-2 nel febbraio 2021, sotto Edin Terzic.

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime tre trasferte di Champions League, mentre solo una volta in precedenza ne ha perse quattro di fila nella competizione, tra ottobre 2019 e 2020 con Lucien Favre (quattro).

Il Siviglia è stato battuto 0-4 dal Manchester City nella prima giornata di questa Champions League: da quando ha giocato per la prima volta nella competizione nel 2007/08, non ha mai perso due partite casalinghe consecutive nella fase a gironi.

Il Borussia Dortmund non è riuscito a trovare la rete in una delle ultime 18 partite di Champions League (33 gol in totale), con l'Ajax nell'ottobre 2021 che è stata l'unica squadra a mantenere la porta inviolata in questo periodo.

Il Siviglia non ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League, con l'ultimo gol nella competizione risalente a novembre 2021 contro il Wolfsburg (segnato da Rafa Mir). In precedenza, non ha mai mancato il gol in quattro partite consecutive in competizioni europee.

Tutti e quattro gli assist di Giovanni Reyna per il Borussia Dortmund in Champions League sono stati realizzati dopo essere entrato dalla panchina – infatti, l'americano ha fornito più assist da subentrato di qualsiasi altro giocatore nella competizione dalla sua prima partita nel febbraio 2020 (quattro).

Se giocherà in questa partita, il centrocampista del Siviglia Isco avrà giocato più contro il Borussia Dortmund che contro qualsiasi altra avversaria in Champions League (attualmente sei volte). Ha preso parte a due gol nelle sue precedenti tre gare da titolare contro questo avversario (una rete e un assist), entrambi con il Real Madrid.

Jude Bellingham ha segnato in entrambe le sue presenze con il Borussia Dortmund in Champions League in questa stagione (due gol): se riuscirà a segnare in questa partita, sarà il primo centrocampista teenager a segnare in tre presenze consecutive nella competizione.

Dove vedere Siviglia-Borussia Dortmund di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Siviglia-Borussia Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Siviglia-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Siviglia - Borussia Dortmund tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League